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Resumen

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Lo que comienza en el patio como una dinámica mal gestionada puede transformarse, con el tiempo y la pasividad de los adultos, en una fractura insostenible para toda la comunidad educativa.
Lo que comienza en el patio como una dinámica mal gestionada puede transformarse, con el tiempo y la pasividad de los adultos, en una fractura insostenible para toda la comunidad educativa.
/ andresr
Por Milenka Duarte

Hay una delgada línea entre un ambiente escolar seguro y una institución que empieza a perder el control de la convivencia. El problema es que ese límite no siempre se cruza con un hecho evidente: muchas veces comienza a desdibujarse en pequeñas conductas que se normalizan, en conflictos que no se atienden o en señales que los propios adultos no llegan a conectar.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.