Giovana León, docente del Liceo Naval, dijo que ha tratado de reportar casos de bullying y hostigamiento. (Canal N)
Giovana León, docente del Liceo Naval, dijo que ha tratado de reportar casos de bullying y hostigamiento. (Canal N)
Por Redacción EC

La profesora del Liceo Naval Almirante Guise, Giovana León, alertó sobre constantes casos de acoso escolar en la institución. La docente reveló estos hechos ante la prensa tras la investigación por agresión sexual contra un menor de 16 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.