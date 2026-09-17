La profesora del Liceo Naval Almirante Guise, Giovana León, alertó sobre constantes casos de acoso escolar en la institución. La docente reveló estos hechos ante la prensa tras la investigación por agresión sexual contra un menor de 16 años.

León afirmó que distintos maestros comunicaron los maltratos a los directivos de la escuela durante los últimos años. Sin embargo, las autoridades del colegio no habrían tomado acciones correctivas ante las advertencias del personal docente.

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La educadora sostuvo que los profesores enfrentaron represalias laborales por cuestionar la violencia en el plantel. “Hay bullying, hostsigamiento, violencia. Investiguen. Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar la voz. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escuchan. Más bien se van contra nosotros”.

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Giovana León, docente de la institución educativa, señaló: He tenido conocimiento, he tratado de ayudar dentro de mis posibilidades. Pero hay definitivamente cosas que se deben manejar de una mejor manera.



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La profesora solicitó una investigación profunda sobre los antecedentes de acoso y hostigamiento en el centro educativo. Ella remarcó que no tiene miedo a declarar como otros docentes y autoridades buenas del Liceo Naval.

“Yo no tengo miedo. Por eso he hecho muchas denuncias. Los buenos docentes lo hemos hecho, y se han ido contra mí (...) Me han hecho pasar muchas cosas. He pasado situaciones que ningún docente quiere por cuidar lo que es la formación en valores, por alzar la voz porque esos niños están en formación. A mí me duele mucho ver la situación de mi Liceo así. Yo como docente he levantado la voz muchas veces, he hablado con las autoridades pero lamentablemente a veces no se qué pasa”, expresó.

Diez menores del Liceo Naval siguen retenidos en la Comisaría de Familia

Diez alumnos del Liceo Naval permanecen retenidos en la Comisaría de Familia Bertha Gonzáles Posada. La policía custodia a los adolescentes de quinto de secundaria en la sede del Cercado de Lima.

El Ministerio Público dispuso tomar las declaraciones de los involucrados durante las diligencias de ley. También se ha programado la toma de declaración de la víctima desde la fiscalía a través de la cámara Gesell.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)