Los taxis colectivos y otras unidades de transporte informal continúan invadiendo el carril exclusivo del Corredor Rojo en la avenida Javier Prado, donde se detienen para recoger pasajeros y obstaculizan el paso de los buses de transporte público. La situación fue registrada durante un recorrido realizado este miércoles 16 de septiembre, pese a la presencia de agentes de tránsito y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Uno de los puntos donde se evidenció el problema fue el cruce de las avenidas Javier Prado y Camino Real. Según las imágenes difundidas por Canal N, varias unidades informales ingresaron al carril destinado al Corredor Rojo y permanecieron detenidas incluso durante varios cambios de semáforo para recoger pasajeros.

Carril exclusivo del Corredor Rojo es continuamente invadido por los colectiveros informales. Foto: captura / Canal N

Esta situación obliga a los buses a detenerse o realizar maniobras para continuar su recorrido, afectando la fluidez del servicio y generando situaciones de riesgo para quienes utilizan el transporte público. En algunos casos, los vehículos informales se ubicaron delante de los buses para esperar el cambio de luz y continuar con el embarque de pasajeros.

Durante el recorrido también se observó que algunas unidades ingresaban nuevamente al carril exclusivo después del paso de los buses. En otro punto de Javier Prado, se evidenció que el personal de la ATU no colocaba conos para impedir el ingreso de vehículos informales.

Asimismo, Canal N identificó vehículos cuyas placas delanteras presentaban elementos que dificultaban su visualización. En uno de los casos, la placa aparecía parcialmente cubierta por el parachoques, mientras que otra unidad presentaba una modificación que podía dificultar su identificación.

Carril exclusivo del Corredor Rojo es continuamente invadido por los colectiveros informales. Foto: captura / Canal N

ATU realiza operativo durante septiembre

La problemática ocurre mientras la ATU, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecuta un plan de ordenamiento y fiscalización en aproximadamente ocho kilómetros de la avenida Javier Prado, desde La Molina hasta la vía expresa Luis Bedoya Reyes. El operativo se desarrolla durante las horas punta y está previsto para todo septiembre.

Durante la primera semana de intervención, la ATU informó que 136 vehículos que brindaban transporte informal fueron enviados al depósito.

De ese total, 33 eran reincidentes y acumulaban multas por S/2 millones 193 mil 884. La entidad también señaló que el operativo permitió reducir aproximadamente siete minutos el tiempo de viaje de los usuarios del Corredor Rojo en el tramo comprendido entre las avenidas La Molina y la vía expresa Luis Bedoya Reyes.

La propia ATU había informado que en el primer día del operativo fueron intervenidas más de 120 unidades, de las cuales 35 fueron identificadas como informales. También se detectó a 14 conductores que circulaban sin licencia de conducir.