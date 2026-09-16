Carril exclusivo del Corredor Rojo es continuamente invadido por los colectiveros informales. Foto: captura / Canal N
Carril exclusivo del Corredor Rojo es continuamente invadido por los colectiveros informales. Foto: captura / Canal N
Por Redacción EC

Los taxis colectivos y otras unidades de transporte informal continúan invadiendo el carril exclusivo del Corredor Rojo en la avenida Javier Prado, donde se detienen para recoger pasajeros y obstaculizan el paso de los buses de transporte público. La situación fue registrada durante un recorrido realizado este miércoles 16 de septiembre, pese a la presencia de agentes de tránsito y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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