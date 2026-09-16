El MTC desmanteló un equipo que permitía acceso de internet al penal Castro Castro. (América TV)
El MTC desmanteló un equipo que permitía acceso de internet al penal Castro Castro. (América TV)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desmanteló una infraestructura clandestina de telecomunicaciones a 200 metros del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. El operativo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público neutralizó la red ilegal de internet en el área restringida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.