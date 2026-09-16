El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desmanteló una infraestructura clandestina de telecomunicaciones a 200 metros del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. El operativo conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público neutralizó la red ilegal de internet en el área restringida.

Los fiscalizadores ubicaron la estructura en la cumbre de un cerro colindante al recinto carcelario. El sistema estaba montado sobre un mástil de bambú de siete metros de altura sin autorización legal.

Las autoridades incautaron una caja metálica que contenía un equipo router, un switch y tramos de fibra óptica. Esta tecnología tenía la capacidad de abastecer hasta a 30 equipos móviles de manera simultánea.

La señal inalámbrica permitía a los reclusos el acceso a redes de comunicación desde los doce pabellones. El MTC advirtió que la conectividad facilitaba la coordinación de delitos graves como la extorsión.

El sector ejecuta un plan anual de fiscalización en los alrededores de los centros penitenciarios del país. Durante el año, las inspecciones oficiales retiraron 14 antenas y 37 equipos en ocho penales.

El MTC desmanteló un equipo que permitía acceso de internet al penal Castro Castro. (América TV)

El MTC desmanteló un equipo que permitía acceso de internet al penal Castro Castro. (América TV)

El Ministerio Público inició las investigaciones para identificar a los responsables de la instalación ilegal. Los aparatos incautados quedaron a disposición del MTC para las diligencias administrativas correspondientes.

Otras intervenciones contra antenas de internet en Castro Castro

Las acciones de control en la zona perimétrica del establecimiento registran intervenciones similares en años pasados. En octubre del 2023, las autoridades derribaron repetidoras informales que enviaban señal de internet al recinto.

Los técnicos del sector realizaron también barridos electrónicos preventivos para detectar transmisores no autorizados en los cerros. El monitoreo constante busca evitar la reinstalación de equipos clandestinos que vulneren el aislamiento penitenciario.