Max Quispe Alvarado, de 34 años, murió mientras era trasladado al Hospital de Canto Grande tras ser atacado con un cuchillo durante una discusión en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió frente a una tienda comercial ubicada a la altura del paradero 7 de la avenida Wiesse, en la zona de Mariscal Cáceres.

Según fuentes policiales, el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a la víctima junto a un acompañante cuando inició un altercado verbal con un grupo conformado por tres sujetos y una mujer.

La Policía informó que uno de los individuos llevaba una polera blanca y un gorro gris, además de un cuchillo. De acuerdo con los registros de videovigilancia, Quispe Alvarado le pidió que bajara el arma blanca antes de que la discusión derivara en un enfrentamiento físico.

Policía busca a sujeto acusado de apuñalar a hombre durante una pelea. (Foto: Captura / América Noticias)

Durante la pelea, el sujeto habría atacado a la víctima con una primera puñalada en el pecho. Al advertir que permanecía de pie, volvió a herirlo en dos ocasiones en una zona cercana al cuello, provocando que cayera al suelo.

La familia de Quispe Alvarado confirmó que murió mientras era trasladado al Hospital de Canto Grande para recibir atención médica. Tras el ataque, el presunto agresor y sus acompañantes huyeron del lugar.

La Policía Nacional indicó que el responsable de las estocadas permanece en condición de no habido. Los agentes difundieron imágenes del rostro del presunto atacante captadas por las cámaras de videovigilancia con el objetivo de facilitar su identificación y ubicación.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción. Los agentes realizan las diligencias para determinar las circunstancias del altercado y establecer la identidad y ubicación de los involucrados.

Como parte de las investigaciones, los efectivos recaban los testimonios de las personas que presenciaron la discusión en el paradero 7 de la avenida Wiesse. La información permitirá a los investigadores reconstruir los hechos y la ruta de escape del grupo.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía proporcionar información que permita identificar formalmente al sujeto de polera blanca y gorro gris. El Depincri continúa con los peritajes y diligencias correspondientes en la escena del crimen.