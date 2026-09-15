Hombre muere tras ser atacado con un cuchillo en el paradero 7 de la avenida Wiesse. (Foto: Captura / América Noticias)
Hombre muere tras ser atacado con un cuchillo en el paradero 7 de la avenida Wiesse. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Max Quispe Alvarado, de 34 años, murió mientras era trasladado al Hospital de Canto Grande tras ser atacado con un cuchillo durante una discusión en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió frente a una tienda comercial ubicada a la altura del paradero 7 de la avenida Wiesse, en la zona de Mariscal Cáceres.

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