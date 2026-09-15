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Resumen

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César Combina propone retirar cuatro tramos de ciclovías para devolver espacio al tránsito vehicular. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).
César Combina propone retirar cuatro tramos de ciclovías para devolver espacio al tránsito vehicular. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

La propuesta de retirar cuatro ciclovías de San Isidro ha abierto una discusión entre los vecinos sobre un problema que va más allá de mantenerlas o eliminarlas. Aunque varios de los ciudadanos consultados por El Comercio consideran que estos espacios deben permanecer, también identifican dificultades en algunas calles: congestión en horas punta, vehículos que invaden las vías para bicicletas y presencia de motos que circulan a mayor velocidad.

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