La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, explicó que la iniciativa busca ofrecer herramientas de adiestramiento básico para mejorar la conducta de los animales | Foto: Difusión
La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, explicó que la iniciativa busca ofrecer herramientas de adiestramiento básico para mejorar la conducta de los animales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Municipalidad de San Isidro anunció que viene dictando clases gratuitas de adiestramiento canino con temática de Halloween, que se extenderán durante por todo octubre, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en los parques Mora y Combate de Abtao.

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