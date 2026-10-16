La Municipalidad de San Isidro anunció que viene dictando clases gratuitas de adiestramiento canino con temática de Halloween, que se extenderán durante por todo octubre, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en los parques Mora y Combate de Abtao.

Durante estas jornadas, las mascotas de diversos distritos pueden asistir disfrazadas para participar en ejercicios de obediencia junto a tres perros pertenecientes a la Brigada Canina municipal.

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La iniciativa integra dinámicas de aprendizaje con recomendaciones prácticas para evitar el golpe de calor en los animales, como asegurar su hidratación, brindarles sombra y suspender el ejercicio en las horas de mayor calor.

En ese sentido, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que las sesiones enseñan comandos básicos para corregir la conducta de los animales y reforzar la tenencia responsable en la comunidad.

El cronograma del mes establece clases en el parque Mora los días 10 y 24 de octubre, y en el parque Combate de Abtao los días 17 y 31 de octubre.

La inscripción presencial se realiza el mismo día de la actividad hasta las 12:00 m. con aforo limitado, siendo obligatorio el uso de bozal y cadena para los canes de razas grandes.

Los detalles adicionales del programa se encuentran disponibles en los canales digitales oficiales del municipio.