San Isidro fortalece capacidad de respuesta de sus bomberos con nueva entrega de equipos
San Isidro fortalece capacidad de respuesta de sus bomberos con nueva entrega de equipos
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres de rojo, la Municipalidad de San Isidro entregó nuevos equipos e insumos a la Compañía de Bomberos San Isidro N.° 100, valorizados en más de S/ 56,000.

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