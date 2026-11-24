El Olivar de San Isidro es uno de los espacios más emblemáticos de la capital, ya que reúne naturaleza, historia y tradición. Este 26 de noviembre, en el marco del Día Mundial del Olivo, el municipio distrital invitó a descubrir dicho extraordinario patrimonio.

Con una extensión de 10.36 hectáreas y aproximadamente 1,670 olivos, El Olivar es un ecosistema urbano que conserva árboles de gran valor histórico, alberga diversas especies de flora y fauna y ofrece experiencias para conocer de cerca su riqueza ambiental y cultural.

Olivo de San Martín de Porres

Entre sus ejemplares destaca el Olivo de San Martín de Porres, un árbol de aproximadamente 388 años, registrado como árbol patrimonial desde 2020.

Según la tradición, este ejemplar fue plantado por el santo en 1637, cuando sembró esquejes de olivo en los terrenos de la antigua hacienda de Limatambo. Una historia que forma parte de la identidad del bosque y que continúa despertando el interés de quienes lo visitan.

Para acercar este legado a más personas, la Municipalidad de San Isidro realiza visitas guiadas permanentes a cargo de especialistas, quienes comparten detalles sobre los orígenes del bosque, sus árboles históricos, biodiversidad y valor patrimonial.

Una tradición que perdura

Los olivos no solo embellecen el paisaje: también producen frutos que mantienen viva una tradición gastronómica. Durante la temporada de cosecha, el personal especializado de la Municipalidad de San Isidro realiza jornadas de recolección de olivas, una labor que permite aprovechar sus frutos y preservar las prácticas tradicionales vinculadas a su cultivo.

La recolección se realiza principalmente de manera manual, con personal capacitado que utiliza escaleras, mantas y jabas para retirar las olivas sin comprometer la integridad de los árboles. Durante el 2025, esta actividad permitió recolectar aproximadamente 11.48 toneladas de olivas.

Este proceso también forma parte de las experiencias que se comparten con los vecinos durante las visitas guiadas, en las que pueden conocer sobre el cultivo, la cosecha y el aprovechamiento de estos frutos. Asimismo, se realizan talleres de preparación de salmuera, donde los participantes aprenden técnicas tradicionales para conservar las olivas.

Durante la temporada de cosecha, el personal especializado de la Municipalidad de San Isidro realiza jornadas de recolección de olivas, una labor que permite aprovechar sus frutos y preservar las prácticas tradicionales vinculadas a su cultivo.

Un refugio natural en medio de la ciudad

El encanto de El Olivar también está en su biodiversidad. Entre sus árboles y jardines, distintas especies de aves encuentran alimento, descanso y refugio. Sus senderos ofrecen una oportunidad para observar la fauna, disfrutar del paisaje y conectar con la naturaleza sin salir de Lima.

Además, los olivos cumplen una importante función ambiental: proporcionan sombra, capturan dióxido de carbono y contribuyen a regular la temperatura, favoreciendo el equilibrio ecológico del distrito.

Para proteger este patrimonio, la Municipalidad de San Isidro desarrolla labores especializadas de mantenimiento y conservación, que comprenden poda, fertilización, riego, lavado del follaje y control fitosanitario. Estos trabajos permiten mantener en buenas condiciones los ejemplares y preservar la riqueza ambiental del bosque.

Un patrimonio que pasa de generación en generación

Declarado Monumento Nacional en 1959, el Bosque El Olivar es uno de los espacios históricos y naturales más valiosos de Lima. Su conservación representa un compromiso con las generaciones presentes y futuras, para que sus árboles centenarios, su biodiversidad y sus tradiciones continúen formando parte de la identidad de San Isidro.