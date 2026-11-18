El Ministerio Público pidió más de 7 años de prisión efectiva contra Adrián Villar, procesado por el atropello que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El trágico hecho ocurrió el 17 de febrero de este año y por ello el conductor cumple actualmente una reclusión preventiva.

La fiscal Yaneth Roller Rodríguez, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal, planteó formalmente su denuncia penal. En el documento difundido por Canal N se puede ver el planteamiento de 7 años y 1 mes de cárcel.

Según se detalla, el pedido es que se sumen las penas a imponer contra Villar Chirinos. Serían al detalle cinco años de prisión por homicidio culposo (y la suspensión definitiva de su licencia de conducir) y dos años y medio más por omisión al socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Esto se conoció durante la audiencia judicial que se realizó esta mañana ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, en la que se había agendado evaluar el pedido de cese de prisión preventiva. La defensa legal de Adrián Villar buscaba que el procesado afronte el proceso en libertad.

Sin embargo, este juzgado rechazó como infundada la solicitud y dispuso que Villar siga cumpliendo esta restricción de su libertad.

A esto se suma que hoy se realiza una segunda audiencia, programada para la 1:00 p.m., en la que se evaluará el requerimiento del Ministerio Público para ampliar la prisión preventiva de Villar. Este último lleva recluido desde marzo de este año, días después que Marzano perdiera la vida producto de las graves heridas tras haber sido atropellada.