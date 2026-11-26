Los vecinos de San Isidro se vieron sorprendidos con las obras que viene ejecutando la municipalidad distrital en algunas intersecciones, ya que, según denunciaron, presuntamente se han eliminado rampas de acceso y paso a nivel en algunos puntos, lo que impide el desplazamiento de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

En diálogo con El Comercio, la vecina Victoria Pardo se mostró sorprendida con la intervención del municipio de San Isidro en el cruce de la Av. El Rosario y calle José Choquehuanca, pues remarcó que la obra dificulta el desplazamiento de personas con silla de ruedas, bebés en coches y adultos mayores en andadores. Advirtió que no se ha implementado una alternativa de desplazamiento para las personas vulnerables.

Recordó que los trabajos se iniciaron el martes y que los obreros colocaron conos en la pista para cerrar las calles. Las labores continuaron este miércoles, pero que no se ha visto intervenciones similares en otros puntos del distrito.

Los trabajos en la zona del cruce de la Av. El Rosario y la calle José Choquehuanca durarán un mes. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

El cruce de las avenidas Basadre y Arequipa es otro de los puntos de San Isidro en el que se ha efectuado una intervención y donde no se ha implementado infraestructura que permita el desplazamiento de las personas con discapacidad.

Respuesta de San Isidro

La Municipalidad de San Isidro señaló a El Comercio que en el cruce de la avenida El Rosario y la calle José Choquehuanca se ejecutan trabajos para implementar un “resalto trapezoidal central” a lo largo de toda la mencionada intersección.

“La intervención comprende la demolición y adecuación de sectores de la calzada para habilitar nuevas condiciones de accesibilidad y reforzar la seguridad peatonal”, indicó la comuna.

Indicó que dichos trabajos tienen un plazo de 30 días calendario y que los vecinos fueron informados de la obra y de las medidas de precaución que deben adoptar durante la ejecución del proyecto.

En el caso de la obra en el cruce de las avenidas Basadre y Arequipa, la comuna de San Isidro precisó que esta última vía es metropolitana y que está bajo competencia de la Municipalidad de Lima. “Se coordinará con dicha entidad (MML) para evaluar las condiciones de señalización y accesibilidad en la zona”, aseveró.

En el cruce de las avenidas Basadre y Arequipa se ejecuta una obra cuestionada por los vecinos. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

“De ser necesario, se adoptarán las medidas correctivas correspondientes, priorizando a las personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida”, puntualizó.

Conadis interviene cuando la obra esté culminada

El director de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), César Torres Acuña, indicó que en caso se detecte que una obra en plena ejecución no contemple estructuras que favorezcan el desplazamiento de las personas con discapacidad, le corresponde intervenir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Si la obra no ha sido terminada ni entregada a la municipalidad distrital, la competencia la tiene el Ministerio de Vivienda. Su labor es de supervisión, pero más es una labor preventiva. Dicho sector hace recomendaciones ya concretas para que la municipalidad pueda tomar en consideración todas las normas de accesibilidad”, explicó el funcionario a El Comercio.

“El Ministerio de Vivienda puede pedir el expediente técnico a la municipalidad y revisar que efectivamente se hayan contemplado todas las normas relacionadas a accesibilidad universal. Parte de ello es que se contemplen, por ejemplo, en esta obra en particular las rampas correspondientes y que tengan las pendientes que señala la norma”, agregó.

Torres explicó que Conadis interviene y sanciona a una entidad solo cuando el proyecto ya ha sido terminado y el municipio ha dado la conformidad a la obra, pese a que la obra no contempla estructuras para las personas con discapacidad. Enfatizó que su área de fiscalización son todas las vías del ámbito urbano.

Vecinos cuestionan que no se ofrezca alternativas de traslado a las personas con discapacidad. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

“Para que el Conadis pueda realizar la fiscalización propiamente dicha y eventualmente iniciar un procedimiento administrativo sancionador a la municipalidad, la obra tendría que haber sido entregada y el municipio haber brindado su conformidad”, refirió.

“En las fiscalizaciones, los administrados del Conadis son las entidades públicas, en este caso sería la municipalidad. Si la obra estuviera entregada y se verifica que la obra no tiene la rampa que garantice el traslado de las personas con discapacidad, ahí habría un incumplimiento. En ese sentido, Conadis puede iniciar la fiscalización y, posteriormente, se inicia el proceso administrativo sancionador”, añadió.

Recordó que hace poco se presentó un caso similar en Apurímac, donde los vecinos presentaron una denuncia, la cual fue trasladada al Ministerio de Vivienda, que, a través de la Dirección de Accesibilidad, se contactó con la municipalidad correspondiente, pero esta hizo caso omiso al reiterado pedido de información e inauguró la obra. Ante ello, Conadis evalúa intervención y ejecutará la fiscalización para ver si esa obra es accesible o no.