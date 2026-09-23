Una rápida intervención de agentes de Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro permitió recuperar un celular robado y reducir al presunto responsable, quien, al verse acorralado, tomó a una mujer como rehén e intentó utilizarla para evitar su intervención. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas República de Panamá y Javier Prado, frente al colegio San Agustín.

La alerta fue recibida por el Centro de Control de Operaciones (CCO), que de inmediato coordinó el desplazamiento de las unidades de Serenazgo hacia el lugar. Al llegar, los agentes ubicaron al presunto responsable e iniciaron la intervención, luego de ser señalado por el robo de un equipo celular.

Al verse rodeado por el personal municipal, el intervenido retuvo a una mujer y la sujetó por el cuello, en un intento por impedir que los agentes pudieran reducirlo. Ante esta situación, el personal actuó rápidamente para controlar la emergencia y poner a salvo a la ciudadana.

Finalmente, los agentes lograron reducir al presunto responsable y recuperar el celular sustraído, que fue reconocido como propiedad de la persona afectada. La intervención contó además con el apoyo de otras unidades de Serenazgo y del grupo Los Halcones.

El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de los hechos.