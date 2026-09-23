Serenazgo de San Isidro recupera celular y reduce a ladrón que tomó a mujer como rehén
Serenazgo de San Isidro recupera celular y reduce a ladrón que tomó a mujer como rehén
Por Redacción EC

Una rápida intervención de agentes de Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro permitió recuperar un celular robado y reducir al presunto responsable, quien, al verse acorralado, tomó a una mujer como rehén e intentó utilizarla para evitar su intervención. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas República de Panamá y Javier Prado, frente al colegio San Agustín.

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