La sede del encuentro que el papa León XIV sostendrá con jóvenes durante su visita al Perú estaría en evaluación. Si bien el programa oficial señala que la vigilia del jueves 12 de noviembre se desarrollará en el estadio Monumental de Ate, algunas dificultades surgidas en torno al uso de los palcos habría complicado la realización del evento en ese recinto deportivo.

Papa León XIV se reunirá con obispos del Perú y venerará restos de Santo Toribio en Lima. (Foto: EFE)

Una fuente indicó a El Comercio que la noticia de la llegada del Papa al estadio Monumental habría generado que algunos propietarios de los palcos de dicho coloso comiencen a ofrecer en alquiler sus inmuebles para esa fecha, tal como lo evidencia videos que circulan en redes sociales.

De acuerdo con esa misma versión, esa decisión de algunos propietarios de palcos no habría sido del agrado del Arzobispado de Lima, que es la organizadora de la presentación de León XIV en la capital, ya que se le daría un fin lucrativo a dicha actividad.

“Al parecer, el Arzobispado de Lima se habría enterado de que algunos propietarios de palcos estarían alquilando sus palcos para el encuentro del Papa, lo que es visto como una actividad lucrativa y, en principio, no puede haber ningún tipo de esas cosas cuando hay una visita papal. Esto habría provocado el disgusto del Arzobispado de Lima y habría pedido el cambio de escenario”, indicó.

“Hay una incomodidad por el tema del alquiler de los palcos, ya que están lucrando con una actividad que es 100% gratuita. No puede haber ningún fin comercial por más que ellos sean propietarios de los palcos”, agregó.

Indicó que la nueva sede del encuentro de Robert Prevost con los jóvenes sería en el Estadio Nacional, incluso, según esa versión, una comitiva del Arzobispado habría ido a dicho establecimiento para verificar la locación, los accesos y las salidas. Remarcó que en las próximas horas podría confirmarse esa información, pues queda poco tiempo para la visita de León XIV.

En la decisión de las autoridades del Arzobispado de Lima podría pesar el hecho de que el Estadio Nacional “ofrece una serie de facilidades de desplazamiento” para la comitiva papal, ya que el trayecto de la Nunciatura Apostólica al recinto deportivo es más corto en comparación al estadio Monumental.

No obstante, enfatizó que no es la primera vez que se cambia de escenario en una visita papal, pues ha ocurrido en otros países y sin causar ningún problema.

En la actividad programada para el 12 de noviembre, el Papa se reunirá con 60 mil personas en el estadio Monumental, de la cual 30 mil serán jóvenes de distintas diócesis del país, mientras que el resto se completará mediante una convocatoria abierta.

Respuesta de los palquistas del estadio Monumental

Julio Álvarez, presidente de la Junta de Propietarios del Edificio Perimetral colindante al Estadio Monumental, señaló a El Comercio que aún no han sido informados de alguna restricción para ingresar a sus palcos durante la presentación del papa León XIV en el recinto deportivo. No obstante, indicó que había solicitado con anterioridad al Arzobispado de Lima y al Ministerio de Relaciones Exteriores que se respete el derecho de los palquistas a usar sus inmuebles durante el evento.

“La Fiscalía de Prevención del Delito ha solicitado documentación a la Junta de Propietarios del Edificio Perimetral que acredite nuestro derecho para el uso de nuestras propiedades”, señaló Álvarez.

Por ello, consideró “una lástima” la posibilidad de que se cambie de sede y se deje de lado el estadio Monumental, pues recordó que “muchos propietarios profesan la fe católica y están expectantes de asistir”.