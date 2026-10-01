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La sede del encuentro que el papa León XIV sostendrá con jóvenes y universitarios durante su visita al Perú está bajo evaluación.
La sede del encuentro que el papa León XIV sostendrá con jóvenes y universitarios durante su visita al Perú está bajo evaluación.
Por Carlos Gonzales

La sede del encuentro que el papa León XIV sostendrá con jóvenes durante su visita al Perú estaría en evaluación. Si bien el programa oficial señala que la vigilia del jueves 12 de noviembre se desarrollará en el estadio Monumental de Ate, algunas dificultades surgidas en torno al uso de los palcos habría complicado la realización del evento en ese recinto deportivo.

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