El Poder Judicial dio 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Patricia Niño Febres, y otros investigados por el presunto homicidio del alcalde, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo del presente año.

La medida también se da contra William Hernán Tezen Gonza, alias “Pochola”, César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La muerte”, y Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, quienes permanecen prófugos y sobre quienes pesa una orden de captura.

La decisión fue emitida por el Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura al considerar que existen graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con el crimen.

Patricia Niño será internada en el penal de Mujeres de Sullana y William Hernán Tezen Gonza en el establecimiento penitenciario de Piura.

Tesis fiscal sobre el asesinato de Febre Calle

De acuerdo con las investigaciones, Patricia Niño habría estado en contacto con Sánchez Cornejo y le habría facilitado información sobre los desplazamientos de Febre Calle, mientras que Tezen Gonza se habría encargado de realizar labores de seguimiento y de alojar al presunto sicario días antes del ataque.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Sánchez Cornejo habría organizado la ejecución del atentado, mientras que Fabricio Sebastián Fiestas Susanival sería quien efectuó los disparos contra la camioneta en la que se trasladaba Víctor Hugo Febre en Piura. También resultó herido Jorge Chao Aranda, chofer del burgomaestre, quien también recibió múltiples disparos durante el ataque.

Cabe recordar que, el pasado 23 de mayo, el ministro del Interior, José Zapata, anunció desde Piura la captura de cinco presuntos implicados en el asesinato de la autoridad edil. Los detenidos fueron identificados como Deyvis Gallo, Jhon Ponce, Derian Gallo, Stefany Criollo y Mirian Rosales.