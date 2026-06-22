Patricia Niño será internada en el penal de Mujeres de Sullana. Foto: América Noticias
Patricia Niño será internada en el penal de Mujeres de Sullana. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

El Poder Judicial dio 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Patricia Niño Febres, y otros investigados por el presunto homicidio del alcalde, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo del presente año.

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