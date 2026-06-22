PNP investiga asesinato de pareja cuyos cuerpos fueron abandonados en automóvil en Chosica. (Foto: Captura/América Noticias)
PNP investiga asesinato de pareja cuyos cuerpos fueron abandonados en automóvil en Chosica. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú identificó a las dos personas halladas sin vida en el interior de un automóvil abandonado en la avenida Ramiro Prialé, en la zona de Carapongo, distrito de Chosica. Se trata de Joel Robert Ccarhuas Palacios, de 37 años, y Gissela Vanessa Tapullima Curico, de 29, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo dejado en un sector desolado de esta transitada vía.

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