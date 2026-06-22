La Policía Nacional del Perú identificó a las dos personas halladas sin vida en el interior de un automóvil abandonado en la avenida Ramiro Prialé, en la zona de Carapongo, distrito de Chosica. Se trata de Joel Robert Ccarhuas Palacios, de 37 años, y Gissela Vanessa Tapullima Curico, de 29, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo dejado en un sector desolado de esta transitada vía.

Los resultados de la necropsia practicada a ambas víctimas revelaron la violencia del ataque. Según fuentes policiales, Ccarhuas Palacios falleció tras recibir tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo. En tanto, Tapullima Curico presentaba una herida de bala, además de una contusión y una fractura en el cráneo, lesiones que evidencian la brutalidad con la que fue perpetrado el crimen.

Identifican a pareja hallada sin vida dentro de auto. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con las primeras diligencias, los investigadores manejan la hipótesis de que una tercera persona habría estado dentro del automóvil al momento de los hechos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían determinado el móvil del doble asesinato ni la relación que mantenían las víctimas.

El vehículo de placa A6J-054 permanece bajo custodia en la comisaría de Huachipa mientras continúan las pericias. En su interior, los agentes hallaron prendas de vestir, botellas de licor, diversos documentos de identidad y documentación vinculada a la Municipalidad de San Juan Bautista, en la región Ica. Todos estos elementos son analizados por especialistas de Criminalística con el fin de reconstruir las circunstancias del crimen.

Como parte de las investigaciones, la Policía revisó los antecedentes y domicilios registrados por las víctimas. Según información oficial, Ccarhuas Palacios tenía denuncias previas por la presunta violación de una joven de 18 años, además de registros por conducir presuntamente en estado de ebriedad y por violencia física contra una mujer.

Hallazgo de pareja asesinada reaviva preocupación por la inseguridad en la avenida Ramiro Prialé. (Foto: Captura/América Noticias)

Asimismo, los agentes realizaron verificaciones en las direcciones consignadas en los documentos de identidad. En el caso de Ccarhuas Palacios, la dirección ubicada en la calle Las Buganvilias, en Ate, correspondía a un terreno baldío cercado. Respecto a Tapullima Curico, vecinos de la cuadra 5 del jirón Cajatambo, en el Rímac, señalaron que había dejado de residir en ese lugar varios meses atrás.

El caso también ha puesto nuevamente en evidencia la problemática de inseguridad que afecta a la avenida Ramiro Prialé, especialmente en el sector de Carapongo. Vecinos y autoridades coinciden en que se trata de una zona con escasa iluminación y amplios espacios desolados, condiciones que han favorecido la ocurrencia de diversos hechos delictivos.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el doble homicidio.