Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
1/6
El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima
1/6
El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
1/6
El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
2/6
Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido, en una escena de reflexión y recuerdo durante las visitas por el Día del Padre en el cementerio El Ángel. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
2/6
Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido, en una escena de reflexión y recuerdo durante las visitas por el Día del Padre en el cementerio El Ángel. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
3/6
Amigos y familiares comparten un momento de camaradería y homenaje en el cementerio El Ángel, recordando a sus seres queridos entre anécdotas, recuerdos y brindis simbólicos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
3/6
Amigos y familiares comparten un momento de camaradería y homenaje en el cementerio El Ángel, recordando a sus seres queridos entre anécdotas, recuerdos y brindis simbólicos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
4/6
Conmovido por la fecha, un hombre se seca las lágrimas junto a una tumba familiar durante una jornada marcada por el recuerdo y la nostalgia en el Día del Padre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
4/6
Conmovido por la fecha, un hombre se seca las lágrimas junto a una tumba familiar durante una jornada marcada por el recuerdo y la nostalgia en el Día del Padre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
5/6
Familiares recorren los pabellones del cementerio El Ángel durante el Día del Padre, mientras colocan flores y realizan labores de limpieza en los nichos de sus seres queridos en Barrios Altos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
5/6
Familiares recorren los pabellones del cementerio El Ángel durante el Día del Padre, mientras colocan flores y realizan labores de limpieza en los nichos de sus seres queridos en Barrios Altos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
6/6
Un visitante asciende por una escalera para adornar con flores el nicho de un ser querido, una de las imágenes que reflejan los homenajes realizados en el camposanto limeño. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
6/6
Un visitante asciende por una escalera para adornar con flores el nicho de un ser querido, una de las imágenes que reflejan los homenajes realizados en el camposanto limeño. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, decenas de familias acudieron este domingo 21 de junio al cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La jornada estuvo marcada por emotivos encuentros familiares, momentos de reflexión y homenajes a padres fallecidos, cuyos seres queridos llegaron al camposanto para visitar sus tumbas y mantener viva su memoria.
En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, decenas de familias acudieron este domingo 21 de junio al cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La jornada estuvo marcada por emotivos encuentros familiares, momentos de reflexión y homenajes a padres fallecidos, cuyos seres queridos llegaron al camposanto para visitar sus tumbas y mantener viva su memoria.
El Día del Padre es una de las fechas más significativas para muchas familias peruanas. Los nichos y mausoleos lucieron coloridos arreglos florales que adornaban las tumbas como símbolo de amor y gratitud. En varios de ellos se podían ver fotografías, mensajes escritos y objetos personales que mantienen viva la memoria de los padres fallecidos.
En medio del silencio del cementerio, se observaron escenas de profundo recogimiento. Algunos visitantes oraban en voz baja, otros se sentaron frente a las lápidas a conversar o simplemente a contemplar el lugar donde descansan sus seres queridos.
También hubo espacio para la reunión y el recuerdo compartido. Grupos de familiares y amigos levantaron una bebida en memoria de sus padres, contaron anécdotas y celebraron la vida de aquellos que, aseguran, siguen guiándolos desde donde estén.
Para muchos, esta visita se ha convertido en una tradición que va más allá de una fecha especial. Es una oportunidad para agradecer por los momentos vividos, pedir por su eterno descanso y reafirmar el vínculo que permanece intacto pese a la ausencia.
El cementerio El Ángel, punto de encuentro en fechas especiales
El cementerio El Ángel recibe cada año una gran cantidad de visitantes durante fechas conmemorativas como el Día del Padre, el Día de la Madre y el Día de Todos los Santos.
Más allá de la nostalgia por la ausencia física, la jornada estuvo marcada por muestras de amor, gratitud y recuerdo hacia aquellos padres que, aunque ya no están presentes, permanecen vivos en la memoria y el corazón de sus familias.