En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, decenas de familias acudieron este domingo 21 de junio al cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La jornada estuvo marcada por emotivos encuentros familiares, momentos de reflexión y homenajes a padres fallecidos, cuyos seres queridos llegaron al camposanto para visitar sus tumbas y mantener viva su memoria.

El Día del Padre es una de las fechas más significativas para muchas familias peruanas. Los nichos y mausoleos lucieron coloridos arreglos florales que adornaban las tumbas como símbolo de amor y gratitud. En varios de ellos se podían ver fotografías, mensajes escritos y objetos personales que mantienen viva la memoria de los padres fallecidos.

Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

En medio del silencio del cementerio, se observaron escenas de profundo recogimiento. Algunos visitantes oraban en voz baja, otros se sentaron frente a las lápidas a conversar o simplemente a contemplar el lugar donde descansan sus seres queridos.

También hubo espacio para la reunión y el recuerdo compartido. Grupos de familiares y amigos levantaron una bebida en memoria de sus padres, contaron anécdotas y celebraron la vida de aquellos que, aseguran, siguen guiándolos desde donde estén.

Para muchos, esta visita se ha convertido en una tradición que va más allá de una fecha especial. Es una oportunidad para agradecer por los momentos vividos, pedir por su eterno descanso y reafirmar el vínculo que permanece intacto pese a la ausencia.

El cementerio El Ángel, punto de encuentro en fechas especiales

El cementerio El Ángel recibe cada año una gran cantidad de visitantes durante fechas conmemorativas como el Día del Padre, el Día de la Madre y el Día de Todos los Santos.

Más allá de la nostalgia por la ausencia física, la jornada estuvo marcada por muestras de amor, gratitud y recuerdo hacia aquellos padres que, aunque ya no están presentes, permanecen vivos en la memoria y el corazón de sus familias.