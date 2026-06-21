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El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima
  • El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    El Día del Padre reúne a familias en el cementerio El Ángel de Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido, en una escena de reflexión y recuerdo durante las visitas por el Día del Padre en el cementerio El Ángel. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido, en una escena de reflexión y recuerdo durante las visitas por el Día del Padre en el cementerio El Ángel. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Un hombre permanece en silencio frente al nicho de un familiar fallecido, en una escena de reflexión y recuerdo durante las visitas por el Día del Padre en el cementerio El Ángel. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Amigos y familiares comparten un momento de camaradería y homenaje en el cementerio El Ángel, recordando a sus seres queridos entre anécdotas, recuerdos y brindis simbólicos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Amigos y familiares comparten un momento de camaradería y homenaje en el cementerio El Ángel, recordando a sus seres queridos entre anécdotas, recuerdos y brindis simbólicos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Amigos y familiares comparten un momento de camaradería y homenaje en el cementerio El Ángel, recordando a sus seres queridos entre anécdotas, recuerdos y brindis simbólicos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Conmovido por la fecha, un hombre se seca las lágrimas junto a una tumba familiar durante una jornada marcada por el recuerdo y la nostalgia en el Día del Padre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Conmovido por la fecha, un hombre se seca las lágrimas junto a una tumba familiar durante una jornada marcada por el recuerdo y la nostalgia en el Día del Padre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Conmovido por la fecha, un hombre se seca las lágrimas junto a una tumba familiar durante una jornada marcada por el recuerdo y la nostalgia en el Día del Padre. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Familiares recorren los pabellones del cementerio El Ángel durante el Día del Padre, mientras colocan flores y realizan labores de limpieza en los nichos de sus seres queridos en Barrios Altos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Familiares recorren los pabellones del cementerio El Ángel durante el Día del Padre, mientras colocan flores y realizan labores de limpieza en los nichos de sus seres queridos en Barrios Altos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Familiares recorren los pabellones del cementerio El Ángel durante el Día del Padre, mientras colocan flores y realizan labores de limpieza en los nichos de sus seres queridos en Barrios Altos. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

  • Un visitante asciende por una escalera para adornar con flores el nicho de un ser querido, una de las imágenes que reflejan los homenajes realizados en el camposanto limeño. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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    Un visitante asciende por una escalera para adornar con flores el nicho de un ser querido, una de las imágenes que reflejan los homenajes realizados en el camposanto limeño. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

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    Un visitante asciende por una escalera para adornar con flores el nicho de un ser querido, una de las imágenes que reflejan los homenajes realizados en el camposanto limeño. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Por Redacción EC

En el marco de las celebraciones por el Día del Padre, decenas de familias acudieron este domingo 21 de junio al cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La jornada estuvo marcada por emotivos encuentros familiares, momentos de reflexión y homenajes a padres fallecidos, cuyos seres queridos llegaron al camposanto para visitar sus tumbas y mantener viva su memoria.

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