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Resumen

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Hoy, los hombres están abrazando una paternidad libre de estereotipos y miedos. Al asumir este rol activo, desarrollan una empatía profunda con sus hijas y, al mismo tiempo, construyen una forma mucho más honesta de relacionarse con sus propias emociones.
Hoy, los hombres están abrazando una paternidad libre de estereotipos y miedos. Al asumir este rol activo, desarrollan una empatía profunda con sus hijas y, al mismo tiempo, construyen una forma mucho más honesta de relacionarse con sus propias emociones.
Por Milenka Duarte

Las primeras trenzas rara vez salen perfectas. Los dedos se enredan entre los mechones rebeldes, el tutorial de Youtube se pausa una y otra vez y, entre risas, una niña termina guiando a su padre: “No papá, así no es”. A unas cuadras de distancia, la complicidad se repite en otra casa: un padre y su hija son los anfitriones de una pequeña fiesta del té o juegan a una tarde de spa entre esmaltes de colores y mascarillas faciales.

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