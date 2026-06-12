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La modelo Barbara Palvin, con diagnóstico de endometriosis, reveló en mayo durante el Festival de Cine de Cannes, que estaba esperando a su primer hijo junto a su pareja, el actor Dylan Sprouse. (Foto: AFP)
La modelo Barbara Palvin, con diagnóstico de endometriosis, reveló en mayo durante el Festival de Cine de Cannes, que estaba esperando a su primer hijo junto a su pareja, el actor Dylan Sprouse. (Foto: AFP)
Por Milenka Duarte

Tras una ola de rumores sobre un posible embarazo, la modelo de Victoria’s Secret Barbara Palvin y su esposo, el actor Dylan Sprouse, confirmaron que estaban en la dulce espera al desfilar en la alfombra roja de la 79a edición del Festival de Cine de Cannes, el pasado 14 de mayo.

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