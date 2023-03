Gracias a los diversos esfuerzos que se han realizado desde años atrás, en torno a la igualdad y equidad de género, el ser mujer actualmente, nos permite tener la oportunidad de elegir qué rol queremos desempeñar en la sociedad, rompiendo con todo aquello que se consideraba innato, tradicional o que simplemente nos correspondía por el hecho de ser mujeres. Por esta razón, el ser del sexo femenino, no nos impide desarrollarnos en el ámbito profesional y alcanzar un nivel de absoluta autorrealización.

Si bien es cierto, nuestro reloj biológico sigue su curso natural, hoy en día existe la posibilidad de que podamos decidir, planificar y postergar el momento para convertirnos en madres, puesto que, con los avances científicos en el campo de la medicina, el ser mujer no implica sacrificar nuestro crecimiento personal para lograr lo que muchas anhelamos en un futuro, que es básicamente, la procreación.

En la actualidad, uno de los métodos más empleados para la planificación reproductiva es la criopreservación de óvulos. En nuestro país, se ha registrado un incremento sustancial en los casos de mujeres que recurren a esta técnica, según estima la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RED LARA).

¿Qué es la criopreservación de óvulos?

Como explicó Elder Benites, ginecólogo infertólogo de Niu Vida, Centro Especializado de Reproducción Asistida a Bienestar de El Comercio, es el proceso que permite conservar el potencial reproductivo de las mujeres pensando en el futuro. En efecto, esto se logra por medio de la maduración de los ovocitos, los cuales son extraídos del ovario por medio de un procedimiento de aspiración folicular para ser congelados a una temperatura de 196 °C por tiempo indefinido, con la finalidad de garantizar su calidad y que se pueda lograr un embarazo exitoso más adelante.

En definitiva, este método de preservación de la fertilidad nació principalmente, a raíz de la tendencia de la postergación de la maternidad, ya que actualmente, las mujeres de entre 30 a 40 años, quieren procrear; sin embargo, la calidad ovocitaria es muy baja. De igual forma, surgió como una opción para aquellas mujeres diagnosticadas con algún tipo de cáncer, quienes antes de ser sometidas a tratamientos agresivos que afectan sus gametos y ovocitos, puedan congelar sus óvulos y tras superar la enfermedad, puedan permitirse tener hijos, destacó Benites.

No cabe duda que, con este procedimiento no existe un límite de extracción; no obstante, el ginecólogo infertólogo recalcó que, es importante que la paciente sepa que no solamente se debe considerar el proceso como tal, puesto que previamente, se debe realizar una adecuada evaluación de la reserva ovárica para determinar si es factible un embarazo a futuro. Además, destacó que, a mayor edad, mayor cantidad de ovocitos serán necesario para concretar el proceso reproductivo.

Es importante que las mujeres comprendan que su capacidad reproductiva va disminuyendo a medida que pasan los años. Por esta razón, es importante realizarse una evaluación de la reserva ovárica para determinar si la criopreservación verdaderamente logrará un embarazo a futuro.

¿Cómo se realiza la criopreservación de óvulos?

En primer lugar, Benites manifestó que, se debe realizar una ecografía basal para saber con cuántos folículos cuenta la paciente. Luego se procede a realizar la estimulación hormonal, la cual va a hacer que los folículos crezcan y que los ovocitos comiencen a madurar. Tras realizarse un seguimiento ecográfico para ver cómo va el crecimiento, una vez que alcanzan un diámetro de 13 a 22 milímetros, se coloca un medicamento especial para que estos terminen de madurar, y más o menos 36 horas después de la aplicación del fármaco, se realiza la aspiración folicular.

En sala de operaciones se seda al paciente y por vía vaginal, se introduce una aguja muy delgada en el ovario, para lograr así la aspiración de los ovocitos uno por uno. Este procedimiento ambulatorio tarda unos 10 minutos.

¿Qué tipo de cuidados requiere la paciente después del procedimiento?

El ginecólogo refirió que, es recomendable que la paciente se mantenga en reposo, ya que de todas maneras se ha hecho una punción en el ovario y requiere de una cicatrización y coagulación adecuada. Por este motivo, la persona no debe tener relaciones sexuales, ni realizar actividades que demanden esfuerzo. Generalmente, a la semana la paciente puede retomar su rutina sin ningún problema.

En realidad, como destacó Benites, este es un método que no presenta efectos secundarios, dado que existe un riesgo extremadamente bajo del 0.1% de que la paciente pueda sufrir de un sangrado tras la punción.

Pensando en el futuro

Sin lugar a duda, es necesaria la difusión en la sociedad sobre el impacto negativo de la edad sobre la calidad de los ovocitos.

Muchas mujeres piensan que, porque están menstruando su capacidad reproductiva todavía es buena; sin embargo, con los años esto disminuye progresivamente. Es fundamental que las mujeres se realicen un chequeo para evaluar su reserva ovárica por medio de una ecografía transvaginal y un análisis de sangre que prediga la capacidad reproductiva futura”

Dr. Elder Benites, ginecólogo infertólogo de Niu Vida

Si deseas saber más sobre opciones de fertilidad puedes visitar la web https://www.yodecido.co/ una plataforma promovida por Merck Peruana, donde se comparte información sobre tratamientos para concebir e inclusive, clínicas tratantes disponibles en el país.