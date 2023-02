En efecto, dada la necesidad de innovación ante dichos padecimientos, la empresa tecnológica, Medtronic, lanzó en el 2016 el primer marcapasos sin cables bajo la aprobación de la FDA, el cual representa un avance importante en el campo de la gestión de ritmo cardiaco, puesto que beneficia a los pacientes por su facilidad de inserción y rápida recuperación. La buena noticia es que se implantó con éxito en nuestro país por primera vez a un adulto mayor. Cabe señalar que esta operación fue realizada por el equipo de cardiología de la Clínica Internacional, liderado por doctor Fredy Chipa.

Necesidad de innovación

Desde décadas atrás, se viene empleando el marcapasos para tratar alteraciones del corazón, ya que ayuda a restaurar el ritmo normal y alivia los síntomas mediante el envío de estímulos eléctricos para aumentar la frecuencia cardiaca. Según expresó Fredy Chipa, cardiólogo electrofisiológico de la Clínica Internacional, expresó al Bienestar de El Comercio que, estos marcapasos tradicionales tienen un circuito bastante complejo, puesto que poseen una caja y una serie de cables, los cuales son colocados en la zona pectoral del paciente, por medio de una vena que permite el acceso al corazón.

Si bien es cierto, es un procedimiento que ayuda mucho a las personas; no obstante, el gran problema de estos dispositivos es el alto riesgo de infección, dado que el paciente puede presentar complicaciones, generando que permanezcan internados e, incluso, que puedan desarrollar una endocarditis, que es ocasionada por bacterias u otros gérmenes que ingresan al torrente sanguíneo.

Sin embargo, como explicó Cristian Csendes, gerente general de Medtronic Perú, con el objetivo de alcanzar la máxima tecnología e innovación, se desarrolló el marcapasos sin cables, el cual es 93% más pequeño que los equipos tradicionales, puesto que tan solo mide 2,5 cm y pesa 2 gramos. Además, destacó que, gracias a sus características, se reduce de forma notable el riesgo de complicaciones, ya que permite una intervención mínimamente invasiva y una recuperación inmediata del paciente.

Por esta razón, estos modernos artefactos han demostrado a corto plazo un rendimiento eléctrico muy satisfactorio y seguro para los pacientes, motivo por el que, 150 000 personas gozan de esta tecnología a nivel mundial, la cual promete garantizar una mejora en la calidad de vida.

¿Cómo es la implantación del marcapasos sin cables?

Como mencionó Chipa, con este nuevo dispositivo simplemente se realiza en la pierna una punción que permite el ingreso de un introductor, el cual facilita el viaje del mecanismo hasta el corazón. Finalmente, tras verificar que este ha quedado incrustado en el órgano, se retira el pequeño tubo y no queda ninguna cicatriz. Asimismo, el paciente puede retomar su vida de inmediato, inclusive tras este breve procedimiento, logrará sentirse como una persona nueva, ya que gozará de energía y vitalidad.

A diferencia, el marcapasos tradicional requiere una cirugía mayor, ya que se realiza un corte debajo del hombro, y al ser una zona altamente infecciosa, aumenta el riesgo de complicaciones en la salud del paciente.

¿Quiénes son los pacientes idóneos para portar un marcapasos sin cables?

En primer lugar, como señaló el cardiólogo, esta nueva tecnología es ideal para aquellos que tienen mayor posibilidad de sufrir una infección por un marcapasos tradicional o en pacientes que previamente han portado estos artefactos y han presentado complicaciones. Asimismo, es muy recomendable en personas con insuficiencia renal, anemia crónica, cáncer y mayores de 90 años.

De igual manera, destacó que, este marcapasos del tamaño de una píldora posee una batería de larga duración, pues se estima que puede funcionar adecuadamente de 8 a 13 años. Además, es factible colocar hasta tres de dispositivos a la vez en el corazón.

Un hito histórico

No cabe duda que, el 4 de enero del 2023, ha marcado un antes y un después en el campo de la medicina en el Perú, ya que se llevó a cabo el primer procedimiento con el marcapasos sin cables más pequeño del mundo, el cual fue implantado a un hombre de 80 años que presentaba bradicardia sintomática.

“Este es un hecho histórico en el mundo de la cardiología en nuestro país. Es realizada solo por médicos altamente especializados que cuentan con certificación internacional en este tipo de implantes. Con este avance médico, el Perú alcanza una atención de clase mundial a la altura de los mejores hospitales, como Hospital Mãe de Deus en Brasil y el Hospital San José en Chile”, agregó el médico

Por último, recalcó la importancia de este nuevo dispositivo, pues indudablemente, cambia la calidad de vida de las personas, disminuyendo así las posibilidades de mortalidad. De igual forma, manifestó la necesidad de que nuestro país cuente con tecnología de última generación y que esté al alcance de los profesionales de salud, con la finalidad de poder ayudar a más pacientes que lo requieran.