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Resumen

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Compartir rutinas, confidencias y demostraciones de afecto sin un acuerdo explícito se ha convertido en la norma. Hoy, muchas parejas habitan la zona gris de las relaciones: un espacio donde se vive un noviazgo real hasta que llega el momento de definirlo.
Compartir rutinas, confidencias y demostraciones de afecto sin un acuerdo explícito se ha convertido en la norma. Hoy, muchas parejas habitan la zona gris de las relaciones: un espacio donde se vive un noviazgo real hasta que llega el momento de definirlo.
Por Milenka Duarte

Hablan todos los días: se mandan fotos de lo que están comiendo, mensajes de buenos días y notas de voz donde se cuentan hasta los detalles más mínimos. Se ven todos los fines de semana y, a veces, también entre semana, aunque digan que están “muy ocupados”. Se confiesan cosas que no le dirían a nadie más y se toman de la mano como una verdadera pareja. Pero cuando alguien les pregunta “¿qué son?”, el silencio los invade o peor aún, aparecen respuestas ambiguas como “estamos fluyendo”, “no es necesario ponernos una etiqueta” o “lo nuestro es diferente”.

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