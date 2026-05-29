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Resumen

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Cuando el miedo a la soledad pesa más que la compatibilidad, la soltería deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una angustia que intentamos apagar saltando de una relación a otra.
Cuando el miedo a la soledad pesa más que la compatibilidad, la soltería deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una angustia que intentamos apagar saltando de una relación a otra.
Por Milenka Duarte

Hay personas que no pueden estar mucho tiempo solas. Terminan una relación y, casi de inmediato ya están hablando con alguien más. A veces no porque se hayan enamorado otra vez, sino porque el silencio emocional les resulta insoportable. Algunas descargan aplicaciones de citas apenas ocurre la ruptura. Otras necesitan sentirse buscadas, deseadas o acompañadas constantemente para no tener que enfrentarse al vacío que aparece cuando nadie les escribe.

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