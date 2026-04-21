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Resumen

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La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz volvió a poner el foco en las parejas con gran diferencia de edad y en todo lo que se proyecta —y se cuestiona— sobre ellas.
La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz volvió a poner el foco en las parejas con gran diferencia de edad y en todo lo que se proyecta —y se cuestiona— sobre ellas.
Por Milenka Duarte

Una buena historia de amor, siempre nos hace creer que no hay imposibles. Que cuando la conexión es real, el tiempo o incluso las expectativas sociales pasan a un segundo plano. Pero cuando una relación está marcada por una diferencia significativa de años, algo en nosotros cambia: la curiosidad aparece, los prejuicios se activan y la pregunta se instala casi de inmediato: ¿qué hay realmente detrás de ese vínculo?