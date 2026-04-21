Una buena historia de amor, siempre nos hace creer que no hay imposibles. Que cuando la conexión es real, el tiempo o incluso las expectativas sociales pasan a un segundo plano. Pero cuando una relación está marcada por una diferencia significativa de años, algo en nosotros cambia: la curiosidad aparece, los prejuicios se activan y la pregunta se instala casi de inmediato: ¿qué hay realmente detrás de ese vínculo?

En definitiva, este no es un fenómeno nuevo, ya que a lo largo de la historia —y hoy más visible que nunca — distintas parejas han generado cierta polémica precisamente por esa brecha generacional. Desde el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio (51), cuya conocida “regla no escrita” de no salir con mujeres mayores de 25 años ha sido tema de conversación durante años, hasta matrimonios como el de Nick Jonas (33) y Priyanka Chopra (43), o casos más recientes como el de la pareja entre Stephanie Cayo (38) y Alejandro Sanz (57), que ha reavivado el debate.

Pero más allá de los nombres y la controversia, la pregunta de fondo es otra: ¿cuándo una diferencia de edad realmente empieza a importar? Desde la psicología, la respuesta no es tan simple como fijar un número. Como explicó Vanessa Román, psicóloga del Centro psicológico SANNA a Somos, no existe una cifra exacta que determine cuándo la brecha se vuelve “grande”, aunque suele considerarse que a partir de los 10 o 15 años pueden aparecer diferencias importantes en la dinámica de pareja. No obstante, el punto no está tanto en los años, sino en el momento vital que atraviesa cada persona.

“No es lo mismo una diferencia de esa magnitud en etapas tempranas, donde aún se están formando aspectos esenciales como la toma de decisiones, el manejo emocional o la capacidad de proyectarse a futuro que, en edades más avanzadas, —35 y 45 o 45 y 65 años—, donde estos aspectos ya están más consolidados. Con el tiempo, la edad tiende a perder peso y el vínculo se organiza más desde la madurez emocional, los recursos personales y los proyectos compartidos”.

En este sentido, la verdadera brecha no siempre es cronológica, sino emocional y psicológica. Quizás por eso, lo que antes parecía excepcional, hoy es más común. Para Diana Bances, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), las redes sociales y las aplicaciones de citas han ampliado la posibilidad de conexión más allá del círculo etario habitual, reforzando además una idea cada vez más presente: la autonomía para elegir con quién vincularse.

Aun así, la aceptación no es total. En contextos como el peruano, los perjuicios persistentes y no solo cuando la diferencia es muy marcada, sino también cuando se rompen ciertos esquemas tradicionales — como el caso de mujeres mayores con parejas más jóvenes —, donde el juicio social suele ser más duro.

¿Por qué te enamoras de alguien mucho mayor (o menor)?

Aunque generan bastante interés, lo cierto es que detrás de este tipo de relaciones no hay una única explicación y, es que como señaló Vanessa Román, enamorarse de alguien mayor o menor puede responder tanto a una conexión genuina como a procesos internos más completos.

Más allá de los años, la clave está en la madurez emocional y la etapa de vida: es ahí donde realmente se juega el equilibrio —o la tensión— en la relación.

En ciertos casos, la atracción está influenciada por la búsqueda de estabilidad, validación o incluso por el intento de reparar experiencias afectivas pasadas. Por ejemplo, personas que crecieron en entornos con poca contención emocional y que han desarrollado un apego ansioso por ausencia o insuficiencia de figuras parentales, pueden idealizar dinámicas en donde uno asume un rol más directivo y otro más dependiente o de sumisión.

“Estos vínculos no suelen ser conscientes. Muchas veces responden a historias personales y a modelos de relación que se han internalizado desde la infancia”.

Sin embargo, la especialista enfatizó que no siempre parten de heridas o vacíos emocionales, ya que también existen relaciones donde la diferencia de edad es solo un dato más y lo que predomina es la afinidad emocional, intelectual y un proyecto de vida compartido construido en el presente.

“Por eso, no podemos hablar de un perfil único en quienes buscan relaciones con gran diferencia de edad. Si bien se repiten algunos patrones, como personas que valoran la estabilidad, que buscan admiración o aprendizaje, o que tienen dificultades para vincularse con pares de su misma edad, cada historia debe leerse en su contexto, evitando generalizaciones”, advirtió la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional.

Más allá de los años que separan a una pareja, la clave no está en la edad, sino en cómo se construye el vínculo. Y es que, el buen funcionamiento de una relación — según Natacha Duke, psicoterapeuta de Cleveland Clinic— depende mucho más de la madurez emocional, es decir, de habilidades como la regulación emocional, la empatía, la comunicación y el respeto por los límites que de la edad cronológica.

¿Amor o necesidad?

En primer lugar, como precisó Verónica Ponce-Castañeda, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, el amor no es un estado “puro” separado de otras motivaciones; es más bien una construcción compleja donde coexisten el afecto, el deseo, el reconocimiento y las necesidades emocionales o materiales. Por ello, lo esencial no es la ausencia de estas dimensiones, sino que sean reconocidas y negociadas conscientemente.

Una señal clave de que una relación es saludable es, sin duda, la reciprocidad: cuando ambas personas mantienen autonomía, capacidad de decisión y libertad para disentir o alejarse, se habla de un vínculo afectivo equilibrado. En cambio, si una parte depende emocionalmente o económicamente de la otra, es probable que la relación opere bajo dinámica asimétricas.

Asimismo, a este tipo de relaciones se les suele catalogar como “aventuras” o una simple “exploración pasajera. Sin embargo, para la psicóloga, el inicio no tiene por qué determinar la trayectoria, ya que al final la sostenibilidad depende de cómo ambas partes gestionan sus diferencias más allá del entusiasmo inicial.

La atracción por alguien mayor o menor puede surgir desde la afinidad y el encuentro real, pero también tocar fibras más profundas: necesidades afectivas, historia personal o el deseo de sentirse contenido.

También es clave diferenciar si la brecha generacional responde a un patrón de vida establecido o si se trata de una elección excepcional en la historia de la pareja. “Repetir este patrón puede estar vinculado a la búsqueda inconsciente de figuras que los ayuden a cubrir ciertas necesidades emocionales no resueltas. Pero no todas las relaciones responden a esa lógica: existen elecciones genuinas donde el encuentro se da a nivel emocional e intelectual, sin que medien carencias previas”, aseguró Román.

Estos son los retos que nadie te cuenta

Iniciar una relación con una gran diferencia de edad no es solo cuestión de enamoramiento, como en cualquier tipo de vínculos también enfrenta una serie de desafíos no menores.

La presión social y familiar suele ser uno de los primeros obstáculos. En Perú, los comentarios del entorno pueden ser directos y generar incomodidad, recalcó Diana Bances. A esto se suman las diferencias en los estilos de vida: mientras uno prioriza las salidas nocturnas o la vida social activa, la otra puede preferir planes más tranquilos. Sin conversaciones claras desde el inicio, estas diferencias tienden a escalar en conflictos.

La idealización también marca los primeros meses de relación, especialmente hacia la persona mayor, a quien se le atribuyen cualidades como seguridad, experiencia y estabilidad. “Esto suele colocar a uno de los miembros en un rol receptivo y al otro en un lugar directivo”, añadió Román. Además, los introyectos sociales —las creencias sobre cómo “debería ser” una pareja — pueden generar dudas y conflictos internos.

Con el paso del tiempo, la diferencia de edad también puede hacerse más evidente a nivel físico y biológico: energía, salud, deseo sexual, decisiones sobre tener hijos o etapas como la jubilación. No obstante, la psicóloga de SANNA subrayó que, esto no es un problema en sí mismo, sino en cómo la pareja lo maneja. Sin conciencia ni acuerdos, la brecha puede generar frustración o distancia emocional.

“La relación se sostiene no por estar en la misma etapa biológica, sino por la capacidad de adaptación y de construir acuerdos realistas”.

Otro desafío que puede poner en suspenso la relación, es cuando la nueva pareja tiene una edad similar a la de los hijos del miembro mayor. En estos casos, el vínculo puede no ser reconocido como diferenciador, sino percibido como un “igual”, dificultando su legitimación dentro de la familia. Las tensiones, cuestionamientos y dinámicas de poder aumentan si no hay madurez emocional y límites claros.

¿Tu pareja es mucho mayor o menor? Esto debes saber

Es importante tener mucho cuidado con el desequilibrio de poder en este tipo de relaciones. Aunque no ocurre en todos los casos, cuando una persona tiene más experiencia, recursos económicos, redes sociales o influencia, existe la posibilidad de que la relación se desplace hacia una dinámica jerárquica, es decir, más cercana a la de un padre/madre-hijo/hija o un mentor-alumno que a la de una pareja de iguales.

Las diferencias no son el problema, pero sí lo son el control, la dependencia o la falta de voz. Cuando hay respeto, límites claros y decisiones compartidas, el vínculo puede sostenerse de forma sana. / Aldo Murillo

“El punto crítico está en que ambas partes tengan la misma capacidad de decidir y disentir, y de construir el vínculo sin que la voz de una se vea anulada. Si esto no ocurre, la relación puede volverse asimétrica y potencialmente tóxica”, advirtió Verónica Ponce-Castañeda.

Por eso, es fundamental estar atento ante ciertas señales de alerta que indiquen que la diferencia de edad está siendo utilizada para una dinámica disfuncional:

Asimetría de poder: Uno ejerce control y el otro se posiciona desde la dependencia.

Uno ejerce control y el otro se posiciona desde la dependencia. Dependencia emocional o económica: Dificultad para sostenerse sin la pareja.

Dificultad para sostenerse sin la pareja. Pérdida de autonomía: Disminución progresiva en la toma de decisiones propias.

Disminución progresiva en la toma de decisiones propias. Idealización: Percepción del otro como figura superior o imprescindible.

Percepción del otro como figura superior o imprescindible. Manipulación psicológica: Invalidación emocional, culpa y control.

Invalidación emocional, culpa y control. Rasgos narcisistas: Predominio de las necesidades de uno sobre el otro.

Predominio de las necesidades de uno sobre el otro. Deterioro cognitivo y emocional: La persona se siente sometida, confundida y va perdiendo progresivamente su capacidad de juicio y autonomía.

La persona se siente sometida, confundida y va perdiendo progresivamente su capacidad de juicio y autonomía. Justificación de la desigualdad : Cuando se sostienen discursos como “yo sé más”, “es por tu bien” o “aún no entiendes”, ya que estos refuerzan una jerarquía que dificulta la construcción de un vínculo entre iguales.

“La alerta más crítica es cuando una persona busca sistemáticamente parejas muchísimo más jóvenes o vulnerables, aprovechándose de ciertas situaciones de fragilidad emocional, económica o social. Cualquier relación que implique menores de edad queda fuera de este análisis y constituye una violación de derechos”, apuntó la psicóloga de la Universidad Científica del Sur.

Claves para que tu relación sobreviva a la diferencia de edad