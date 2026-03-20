Cuando el “para siempre” deja de ser suficiente, algo empieza a romperse. A veces ocurre en silencio, después de años —o décadas— de una historia compartida. Hoy, es cada vez más común escuchar los casos de parejas que, tras 20, 30 o incluso más años juntos, deciden separarse. Y es que con esa decisión no solo se termina una relación, también se desvanece una identidad construida en conjunto.

En definitiva, este es un fenómeno que no responde a una sola causa, sino a una serie de procesos que se van gestando con el tiempo. Como explicó Jimena Rivas, psicóloga clínica y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos, las relaciones de pareja son proyectos que se construyen a partir de deseos, metas, comunicación, respeto, confianza y la capacidad de afrontar las dificultades propias y del otro. Sin embargo, con los años, las personas cambian, evolucionan y, en ese proceso, no siempre lo hacen en la misma dirección. Por eso, cuando algunos de los pilares que sostuvieron el vínculo dejan de estar presentes, la relación comienza a fragmentarse.

“Muchas separaciones son el resultado de una acumulación de insatisfacciones no resueltas: conflictos que se postergan, dificultades en la comunicación y una distancia emocional que se instala casi sin darse cuenta. A ello se suma que los miembros de la pareja pueden desarrollar valores, intereses o metas de vida distintas, mientras la intimidad —emocional y física— se va debilitando con el tiempo”, señaló Tomás Caycho, psicólogo e investigador titular de la Universidad Científica del Sur.

Así, más que una ruptura repentina, separarse después de décadas suele ser el desenlace de un proceso largo y complejo, marcado por dudas inevitables como ¿seguimos siendo los mismos? ¿queremos lo mismo? ¿aún nos hacemos bien? A propósito del reciente caso de parejas famosas del espectáculo peruano, respondemos esa y otras dudas en esta nota.

Carlos Alcántara y Jossie Lindley anunciaron el final de su matrimonio a inicios del 2026.

¿Por qué separarse a los 50?

Separarse alrededor de los 50 o 60 años no suele ser una decisión impulsiva ni repentina, sino el resultado de un proceso más profundo de introspección y cambio. Tal como refirió Natacha Duke, psicoterapeuta especializada en relaciones de Cleveland Clinic, lo que comúnmente se denomina como “crisis de la mediana edad” es, en realidad, una etapa de transición en las que muchas personas reevalúan distintos aspectos de su vida, lo que suele acentuar la brecha entre las expectativas y la propia realidad.

A esto se suma una serie de eventos vitales que pueden impactar significativamente en la dinámica conyugal. Según la psicóloga Antonella Galli, durante años muchas parejas funcionan sostenidas por roles automatizados —crianza, trabajo y cuidado de otros— que, de alguna manera, mantienen el vínculo en marcha. Sin embargo, cuando estos “distractores” desaparecen, como ocurre con el nido vacío, la jubilación o la pérdida de los padres, la pareja se reencuentra sin esos “apoyos” externos. En ese escenario, si el vínculo no se trabajó activamente, puede volverse evidente una desconexión emocional difícil de revertir.

Detrás de muchas separaciones tardías no hay un solo quiebre, sino una acumulación de silencios, expectativas no cumplidas y caminos que dejaron de coincidir.

“En esta etapa es más frecuencia que las personas evalúen si su relación responde a sus necesidades actuales. Con el paso del tiempo, las prioridades emocionales cambian —aumenta la búsqueda de sentido, intimidad y bienestar— y, cuando la satisfacción disminuye o surgen alternativas percibidas como más atractivas, crece la probabilidad de cuestionar o incluso terminar la relación”, destacó Caycho.

Además, el concepto de matrimonio ha evolucionado profundamente. Hoy, las parejas priorizan una visión más “expresiva” del vínculo, donde el bienestar emocional, el crecimiento personal y el apoyo mutuo son los nuevos estándares. Esta elevación de las expectativas, sumada a una mayor autonomía económica y al cambio en las normas culturales, hace que la tolerancia hacia las relaciones insatisfactorias sea mucho menor. Por eso, cuando el vínculo deja de nutrir estos ideales, la separación se percibe como una vía legítima frente a la antigua obligación de permanecer juntos.

¿Cuál es el impacto emocional de separarse tras décadas?

Aunque toda ruptura conlleva dolor—según Jimena Rivas— en etapas más avanzadas de la vida este proceso puede ir acompañado de cuestionamientos más existenciales, como la posibilidad de no volver a encontrar pareja o el temor de una vejez en soledad. Asimismo, el peso de los proyectos compartidos—hijos, economía y propiedades— hacen que la separación no sea solo emocional, sino también práctica y estructural.

Además, tras décadas de relación, el duelo suele ser más intenso debido a la pérdida de una identidad compartida, la historia acumulada y la interdependencia emocional y social que se ha construido con el tiempo, recalcó el psicólogo. Y es que no se trata únicamente de “extrañar a la pareja”, sino de reconfigurar quién es uno fuera de ese vínculo.

Federico Salazar y Katia Condos es otra pareja de famosos que decidió separarse tras varios años juntos.

“Sin duda, este tipo de rupturas da lugar a un duelo complejo, con características similares al duelo por muerte—como tristeza profunda o pensamientos recurrentes—, pero con una diferencia crítica: carece, a menudo, del mismo reconocimiento social. La fractura no solo implica la ausencia del otro, sino la disolución de un proyecto de vida en común, de las rutinas diarias y de las redes sociales compartidas, lo que intensifica la sensación de desarraigo y estrés. En este contexto, una de las tareas más desafiantes es reconstruir la identidad personal y encontrar un nuevo sentido de vida”.

A pesar de la intensidad del proceso, también es normal que aparezcan emociones contradictorias. La evidencia en psicología del duelo muestra que la ambivalencia emocional —sentir tristeza junto con alivio, culpa o incluso libertad— es una respuesta esperable. Esto ocurre porque la separación no solo implica una pérdida, sino también el fin de tensiones previas, dando paso a una etapa de adaptación en la que conviven el dolor y la posibilidad de un nuevo comienzo.

¿Crisis o transformación?

Más que encajar en una sola categoría, una separación en la mediana edad suele marcar un punto de inflexión en la vida: un momento que obliga a replantearse quién se es, qué se quiere y hacia dónde se desea avanzar.

Por un lado, como mencionó Rivas, no siempre se trata de una ruptura abrupta, ya que muchas relaciones han dejado de funcionar emocionalmente mucho antes de formalizar la separación. En este sentido, el fin del vínculo puede vivirse también como una suerte de “puesta al día” con la vida, donde las personas se permiten explorar experiencias postergadas, reconectar con deseos propios e incluso abrirse a nuevas relaciones desde un lugar distinto.

El final de una relación de décadas no solo duele por la pérdida del otro, sino por todo lo que se construyó juntos y ahora necesita resignificarse.

De acuerdo con Duke, hay separaciones que no necesariamente nacen de conflictos graves, sino de un proceso más silencioso de transformación interna, como cambios en los valores, en las metas o en el sentido de la vida. En estos casos, aunque la ruptura puede ser un proceso difícil y doloroso, también puede abrir la puerta a una etapa de mayor autoconocimiento coherente con una necesidad de crecimiento y autenticidad.

Dicho esto, las separaciones tardías, sin duda, pueden actuar como catalizadores de reinvención. A través del duelo y la reflexión, muchas personas logran redefinir prioridades, fortalecer su autonomía y construir una vida más alineada con su identidad actual. “Estudios sobre resiliencia post-ruptura confirman que quienes integran la experiencia de forma reflexiva logran mayor bienestar, sentido de propósito y satisfacción con la vida subsecuente”, aseguró el psicólogo.

Sin embargo, eso no elimina el componente de crisis. Para Tomás Caycho, por ejemplo, iniciar rápidamente otra relación puede responder a una estrategia de regulación emocional, como reducir la soledad, la ansiedad o el duelo, y restaurar el sentido de apego y pertenencia. También intervienen procesos de reafirmación de identidad y autoestima tras la ruptura, donde una nueva relación, a veces con una persona más joven, puede simbolizar renovación y validación personal.

“Desde la teoría del apego, quienes presentan mayor ansiedad de apego o menor tolerancia a la soledad tienden a revincularse más rápidamente tras una separación”, sostuvo el experto de la Universidad Científica del Sur.

¿Cómo se reconfigura el entorno tras una separación?

Este proceso lejos de ser uniforme, está profundamente influenciado por la historia personal, los recursos emocionales y las dinámicas relacionales que cada individuo ha construido a lo largo de los años. Por eso, como precisó la psicóloga Jimena Rivas, no existe una única forma de afrontar este tipo de rupturas. Cada persona transita el duelo de manera singular, dependiendo de sus experiencias previas y de sus habilidades socioemocionales.

No obstante, sí pueden observarse ciertos patrones. Según Caycho, las mujeres tienden a expresar y procesar más abiertamente el duelo emocional, buscando apoyo social y verbalizando sentimientos, mientras que los hombres suelen internalizar más el dolor. Esta diferencia influye directamente en la forma en que cada uno reconfigura su entorno: ellos pueden experimentar con mayor intensidad la soledad y la desestructuración de la rutina, especialmente si su red social estaba más vinculada a la pareja, mientras que ellas, en muchos casos, encuentran en sus vínculos un sostén más inmediato.

Este cambio en la pareja también impacta directamente en la dinámica familiar. Aunque se suele asumir que la separación es más sencilla cuando los hijos ya son adultos, esto no siempre es así. Los hijos pueden experimentar estrés emocional, sentimientos de culpa o lealtades divididas, especialmente en contextos como reuniones o celebraciones. Además, las rutinas intergeneracionales —incluyendo la relación con los nietos— pueden verse alteradas, generando tensiones en la organización de encuentros o en la distribución de roles familiares.

Recomenzar después de los 50 implica enfrentarse a la incertidumbre, pero también abrir la posibilidad de construir una vida más alineada con quién se es hoy.

“Tras una separación prolongada, la pérdida o reconfiguración de redes compartidas puede generar duelo social, aislamiento y una sensación de pérdida de pertenencia. Estudios en psicología social indican que mantener relaciones selectivas, establecer límites claros y reconstruir apoyos independientes ayuda a reducir el estrés y preservar vínculos positivos. La adaptación emocional implica resignificar relaciones, negociar espacios comunes y desarrollar nuevas conexiones que refuercen la autonomía y el bienestar post-ruptura”, agregó el especialista.

¿Cómo volver a empezar a los 50?

Aunque este proceso no implica partir de cero, sino reconstruirse desde una historia vivida, lo cierto es que puede venir acompañado de una serie de desafíos.

Probablemente, unas de las principales dificultades es redefinir la identidad fuera del vínculo. “Tras muchos años, es común que las personas se definan en función de la relación y la vida compartida. Justamente por eso, la pérdida de rutinas, proyectos comunes y redes sociales asociadas pueden incrementar la sensación de vacío y soledad en un inicio”, resaltó la psicoterapeuta especializada en relaciones.

En esta misma línea, la psicóloga Antonella Galli subrayó que también resulta complejo adaptarse a la ausencia de los múltiples roles que cumplía la pareja —desde el apoyo emocional hasta la estabilidad cotidiana—, lo que obliga a la persona a asumirlos por sí misma o a redistribuirlos en su red cercana.

Por eso, este escenario requiere de un proceso de reintegración emocional que, como indicó Caycho, no es inmediato. Reconstruir la identidad individual suele generar confusión y pérdida de sentido, especialmente en quienes mantenían una fuerte identificación con su rol familiar o marital, por lo que volver a empezar implica el desafío de desarrollar un autoconcepto separado de la pareja, recuperando la autonomía para tomar decisiones y redescubriendo intereses, valores y objetivos propios.

“Este proceso de redescubrimiento personal requiere de tiempo. La elaboración emocional tras una relación de décadas varía, pero estudios sugieren que suele tomar entre 1 y 3 años, dependiendo de la intensidad del vínculo y la red de apoyo disponible. La verdadera preparación para un nuevo comienzo se manifiesta cuando la persona logra procesar el duelo, reconstruir una identidad propia y experimentar bienestar emocional sin depender de la validación de otra persona. Solo entonces, con la capacidad de establecer límites claros y comunicarse de forma saludable, se puede buscar una nueva relación por un deseo genuino de compartir, y no como un alivio para la soledad o una vía de reafirmación”.

Transitar este camino necesita, según los especialistas, de un enfoque integral para recuperar el equilibrio. El punto de partida es la reconstrucción de la identidad a través de actividades con propósito, metas propias y una autoexploración emocional profunda. En este proceso, el apoyo de amistades y grupos de pares resulta vital para regular las emociones y romper el aislamiento. Asimismo, el acompañamiento profesional mediante terapias basadas en evidencia —como la cognitivo-conductual— ayuda a procesar la pérdida, manejar la ambivalencia y transformar el dolor en resiliencia.

Así, volver a empezar a los 50 se convierte en una oportunidad para construir una vida más consciente, alineada con la propia identidad y sostenida no por la costumbre, sino por decisiones más auténticas.