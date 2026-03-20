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Resumen

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Separaciones recientes de personajes como Katia Condos y Carlos Alcántara nos llevan a abordar el tema del divorcio en este artículo. (Fotos: Archivo GEC y Freepik)
Separaciones recientes de personajes como Katia Condos y Carlos Alcántara nos llevan a abordar el tema del divorcio en este artículo. (Fotos: Archivo GEC y Freepik)
Por Milenka Duarte

Cuando el “para siempre” deja de ser suficiente, algo empieza a romperse. A veces ocurre en silencio, después de años —o décadas— de una historia compartida. Hoy, es cada vez más común escuchar los casos de parejas que, tras 20, 30 o incluso más años juntos, deciden separarse. Y es que con esa decisión no solo se termina una relación, también se desvanece una identidad construida en conjunto.

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