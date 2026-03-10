Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las green flags son esas señales que revelan cuando una relación tiene bases sanas: respeto, comunicación y apoyo mutuo. Detectarlas a tiempo puede ayudarte a reconocer si estás con la persona correcta. (Foto: iStock)
/ takasuu
Por Milenka Duarte

Hablar de relaciones se ha vuelto casi un ejercicio de detección de alertas. En redes sociales, en podcasts y en conversaciones entre amigos hay una palabra que se repite con facilidad: red flags. Si alguien demora en responder mensajes, si evita el compromiso o si muestra celos excesivos, rápidamente aparece en nuestra mente esa etiqueta. Es como si nos hubiéramos vuelto expertos en identificar lo que está mal en el otro.

