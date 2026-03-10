Hablar de relaciones se ha vuelto casi un ejercicio de detección de alertas. En redes sociales, en podcasts y en conversaciones entre amigos hay una palabra que se repite con facilidad: red flags. Si alguien demora en responder mensajes, si evita el compromiso o si muestra celos excesivos, rápidamente aparece en nuestra mente esa etiqueta. Es como si nos hubiéramos vuelto expertos en identificar lo que está mal en el otro.

Sin duda, al estar tan acostumbrados a mirar las advertencias, muchas veces dejamos de valorar aquellas señales silenciosas que revelan que estamos frente a alguien emocionalmente disponible, respetuoso y capaz de construir un vínculo sano. Estas “green flags” o banderas verdes no siempre se manifiestan en gestos espectaculares ni escenas dignas de una comedia romántica. A veces se esconden en detalles cotidianos: la forma en que alguien escucha, cómo maneja un desacuerdo o cómo celebra tus logros sin sentirse amenazado.

Quizá por eso pasan más desapercibidas. Porque en un panorama donde la vida amorosa parece cada vez más incierta —y donde muchas historias terminan antes de empezar— encontrar a alguien con estas cualidades puede sentirse casi tan raro como encontrar un unicornio.

Sin embargo, más allá de los mitos sobre el amor perfecto, la media naranja o la química inmediata, ¿cómo podemos saber si realmente estamos con la persona correcta?

¿Qué son realmente las “green flags” en una relación?

Las green flags en una relación se entienden, desde la psicología, como aquellas señales que indican que el vínculo tiene bases saludables y potencial para desarrollarse de manera equilibrada. Más que rasgos aislados de personalidad, son patrones de comportamiento y dinámicas de interacción que favorecen el bienestar de ambas personas. Según explicó Janet León, psicóloga ocupacional de Mapfre a Somos, estas se manifiestan en actitudes, pensamiento y conductas que reflejan una comunicación abierta, respeto mutuo, confianza, apoyo emocional y la capacidad de reparar conflictos de forma constructiva.

En este sentido, una relación saludable no se limita a compartir tiempo o sentirse bien momentáneamente, sino que promueve el crecimiento personal de cada miembro dentro del vínculo. “La psicología ha evidenciado que estas señales positivas suelen predecir relaciones más duraderas y equilibradas, en contraste con las llamadas “red flags”, que advierten sobre posibles dinámicas problemáticas o desgastantes a nivel emocional. Por ello, identificar estas conductas tempranamente puede ser clave para comprender la calidad del vínculo”, aseguró Iván La Rosa, docente de la carrera de psicología de la Universidad Científica del Sur.

No obstante, muchas green flags pueden pasar desapercibidas durante las primeras etapas de una relación, ya que las personas tienden a concentrarse más en la intensidad emocional o en la química inicial. De acuerdo con Natacha Duke, psicoterapeuta de Cleveland Clinic, algunas de estas señales sutiles incluyen el respeto por los límites desde el comienzo, la ausencia de presión para acelerar el ritmo de la relación y la disposición a conversar con claridad sobre las expectativas.

En esta misma línea, la psicóloga Verónica Carrasco subrayó que la comunicación abierta es otra señal positiva que, aunque a veces se percibe solo como conversaciones ligeras o agradables, puede revelar una base sólida para una mejor conexión emocional.

Una relación sana se construye desde la elección y no desde la necesidad. Cuando cada persona mantiene su identidad, amistades y proyectos, el vínculo se vuelve más equilibrado y auténtico.

¿Cómo se ven las green flags en una relación real?

Una relación desde la elección y no desde la necesidad

Ciertamente, una de las primeras señales de una relación emocionalmente sana es que el vínculo se sostiene desde la elección mutua y no desde la dependencia. La psicóloga Sheyla Iglesias, de Clínica SANNA El Golf señaló que una green flag importante es cuando ambas personas están juntas porque lo desean y no porque sienten que necesitan del otro para sentirse completas.

Esto también implica respetar los espacios propios y compartidos dentro de la relación. “En un vínculo saludable cada persona puede mantener su propia identidad, interés, amistades y proyectos personales sin culpa ni inseguridad. El respeto por la individualidad se evidencia cuando la relación no está marcada por el miedo constante al abandono ni por la necesidad excesiva de aprobación. En cambio, existe una autonomía emocional y la capacidad de tomar decisiones sin depender permanentemente de la validación de la pareja”, expresó Léon.

Además, una señal de madurez emocional es que la pareja no solo respete esos espacios personales, sino que también pueda integrarse de manera saludable en el entorno social del otro. Según la psicóloga Lizbeth Cueva, una persona emocionalmente sana disfruta compartir con las amistades y familiares de su pareja, sin generar rivalidades, incomodidad o intentos de aislamiento.

Una comunicación abierta y respetuosa

Una bandera verde importante es poder expresar opiniones y puntos de vista diferentes sin que eso implique perder el respeto por el otro. Para Iglesias, en la práctica esto se refleja en conversaciones donde ambas personas puedan hablar de lo que sienten, expresar incomodidades o desacuerdos y buscar alternativas de solución beneficiosas para ambos, siempre desde un lenguaje orientado a encontrar oportunidades de mejora, en lugar de centrarse únicamente en el conflicto.

“Una comunicación saludable se fundamenta en la escucha activa y la calma, pero se manifiesta sobre todo en el uso de frases que validan y construyen soluciones. Al integrar expresiones como “Entiendo cómo te sientes”, “¿Quieres contarme más?” o “Me gustaría que conversemos esto”, se fomenta la apertura, mientras que reconocer fallos con un “Me equivoqué” y mostrar gratitud al decir “Gracias por decirme esto” fortalece la seguridad emocional. De igual manera, la disposición al trabajo en equipo se sella con la pregunta clave: “¿Cómo lo resolvemos?”, transformando el diálogo en una herramienta de reparación y cuidado mutuo”, detalló Verónica Carrasco.

Seguridad emocional dentro de la relación

Este es un indicador que se puede observar en situaciones muy cotidianas como, por ejemplo, cuando alguien puede decir “esto me incomodó” sin que la conversación escale a una pelea o a una reacción defensiva.

También se manifiesta cuando existe respeto incluso en medio de desacuerdos, apoyo en momentos difíciles y alegría genuina por los logros del otro. En este tipo de vínculo no aparecen burlas, críticas destructivas ni manipulación emocional. En su lugar, predominan las conversaciones sinceras, la disposición a resolver problemas y un clima emocional donde ambas personas se sienten tranquilas, valoradas y seguras.

“Esta seguridad permite transmitir una energía que contagia entusiasmo y brinda soporte a la pareja cuando es necesario. Este tipo de actitud contribuye a que el vínculo se convierta en un espacio de apoyo emocional y motivación mutua”, sostuvo la psicóloga de Clínica SANNA El Golf.

La comunicación abierta es una de las green flags más claras. Poder hablar de emociones, desacuerdos o incomodidades con respeto fortalece la confianza y permite resolver los conflictos juntos.

Responsabilidad emocional y afectiva

Una persona emocionalmente sana se hace responsable de sus decisiones, emociones y acciones, en lugar de culpar constantemente a los demás. De acuerdo con Lizbeth Cueva, esto implica poder experimentar emociones más intensas —como enojo o frustración— sin faltar al respeto ni lastimar al otro con palabras o actitudes.

“La responsabilidad afectiva también se demuestra en conductas concretas, como escuchar de verdad cuando el otro habla, cumplir lo que se promete, expresar claramente lo que siente o necesita en vez de esperar que la persona adivine, reconocer los errores y ofrecer disculpas sinceras cuando corresponde. Asimismo, incluye brindar apoyo emocional en momentos difíciles, respetar el espacio personal del otro y mantener un comportamiento predecible y estable que genere confianza”, agregó Carrasco.

Saber reconocer errores y reparar el vínculo

Saber pedir perdón es una verdadera green flag, pero solo si la disculpa es auténtica. Como refirió Janet León, una disculpa genuina requiere reconocer el daño específico y asumir la responsabilidad sin excusas ni frases condicionales que solo minimizan el impacto. El objetivo real siempre debe ser reparar el vínculo y generar un cambio de conducta, no simplemente cerrar la discusión para evitar consecuencias.

Manejo saludable de los conflictos

Las diferencias y desacuerdos forman parte de cualquier relación, pero la manera en que se gestionan puede revelar si el vínculo es sano. Algunas señales de una relación no destructiva incluyen mantener el respeto durante las discusiones, centrarse en el problema en lugar de descalificar a la persona y escuchar activamente antes de responder.

En este caso, también es importante regular las emociones para evitar gritos, amenazas o reproches constantes. Otro indicador fundamental de solidez —según la psicóloga ocupacional de Mapfre—es la capacidad de reparar el vínculo después de una pelea: reconocer el impacto de lo ocurrido, validar emociones y restablecer la conexión para que el conflicto no se transforme en resentimiento acumulado.

Coherencia entre palabras y acciones

La coherencia refleja madurez emocional y confiabilidad. El psicólogo Iván La Rosa enfatizó que cuando alguien cumple sus compromisos y actúa según lo que expresa, genera seguridad dentro de la relación.

“Por ejemplo, si tu pareja promete escucharte cada noche y lo hace, demuestra responsabilidad y cuidado. En cambio, la incoherencia genera ansiedad y desconfianza. La congruencia permite anticipar comportamientos, facilita la comunicación y fortalece la intimidad. En psicología, esta coherencia es clave para evaluar la estabilidad y la responsabilidad emocional, diferenciando relaciones sólidas de aquellas vulnerables a conflictos y decepciones”.

Celebración del crecimiento personal

Es posible identificar una relación sana cuando el éxito del otro no genera comparaciones constantes, desvalorización ni competencia. En estos vínculos, como afirmó León, el crecimiento personal de uno se percibe como un logro compartido y no como una amenaza. Cuando existe apoyo genuino e interés real por las metas del otro se evidencia seguridad emocional. Por el contrario, si predominan comentarios que minimizan los logros o existe una rivalidad encubierta, puede tratarse de una dinámica poco saludable que requiere revisión y ajuste en la forma de relacionarse.

Celebrar los logros del otro sin competir ni desvalorizar es una señal de madurez emocional. En las relaciones sanas, el crecimiento personal se vive como un triunfo compartido.

Compartir valores

Compartir valores fundamentales, como el respeto, la honestidad y el compromiso es un predictor de sostenibilidad mucho más sólido que la simple coincidencia en intereses superficiales, afirmó La Rosa. Mientras que los hobbies compartidos generan momentos de diversión, los valores determinan la coherencia en decisiones cruciales, como la ética laboral o la visión de familia.

Una pareja alineada en sus principios facilita la confianza, la comunicación y la colaboración, convirtiéndose así en una green flag potente para relaciones duraderas. “Los intereses pueden variar con el tiempo, pero al final son los valores lo que guían la convivencia y permiten que la relación trascienda los conflictos”, mencionó el experto de la Universidad Científica del Sur.

Cuando las señales pueden confundirnos

Una relación sana suele reflejarse en cambios positivos en la autoestima y el bienestar personal. De acuerdo con Mabel Burga, past decana del Colegio de Psicólogos de la Región Lima y Callao y especialista en neuropsicología, sentir deseo de llegar a casa, experimentar paz al estar con la pareja y percibir que el otro se convierte en un “lugar seguro” son indicios de que existe comprensión y apoyo mutuo.

Estas dinámicas favorecen que las personas se sientan más seguras, tranquilas y libres para expresar lo que sienten, lo que también puede traducirse en una disminución de la ansiedad y una mayor estabilidad emocional. No obstante, la experta precisó que para confirmar que este bienestar es el resultado de una relación saludable es necesario observar la reciprocidad: ambos deben apoyarse y crecer juntos. Si solo una persona sostiene el esfuerzo o solo uno obtiene beneficios emocionales, el equilibrio de la relación se pierde.

Por su parte, Carrasco recalcó que, a nivel emocional y corporal, una relación sana se experimenta como una vivencia positiva y enriquecedora. Predominan la calma, la alegría y la motivación, y la persona suele sentir mayor energía para afrontar los desafíos de la vida. En este sentido, la tranquilidad puede considerarse una green flag, ya que refleja seguridad y estabilidad afectiva. Sin embargo, esta calma no debe confundirse con monotonía o resignación.

“Aunque la estabilidad es característica de una relación saludable, también debe existir interés mutuo, conversaciones significativas y el deseo de compartir nuevas experiencias. Cuando la rutina aparece sin conexión emocional ni curiosidad por el otro, la relación puede estar funcionando más por comodidad que por un vínculo auténtico”, advirtió la psicóloga.

Otro aspecto que puede generar confusión es la diferencia entre la química y la compatibilidad. Natacha Duke indicó que es posible experimentar una fuerte atracción o intensidad emocional sin que existan bases saludables, ya que la química puede generar entusiasmo, pero no sustituye elementos esenciales como el respeto, la comunicación clara y la consistencia en el compromiso. Por ello, la psicoterapeuta de Cleveland Clinic sugirió observar las acciones más allá de los momentos de euforia inicial.

Además, algunas conductas que parecen positivas al inicio pueden ser en realidad señales engañosas. Verónica Carrasco resaltó la existencia de “falsas green flags”, como el love bombing, un patrón en el que una persona muestra atención excesiva, mensajes constantes y gestos intensos de afecto para generar rápidamente una conexión emocional. Aunque estas demostraciones pueden interpretarse como romanticismo o cuidado, con el tiempo pueden transformarse en comportamientos posesivos o controladores que fomentan dependencia emocional.

“Es importante recordar que la “persona correcta” no suele reconocerse de inmediato. Si bien puede existir una atracción inicial, la verdadera compatibilidad es un proceso que se construye y se revela con el tiempo. Es a través de la convivencia y de enfrentar diversas situaciones donde la pareja demuestra, de forma consistente, el respeto, el apoyo y el compromiso necesarios para un vínculo profundo”, concluyó la psicóloga.