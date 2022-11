Las frases ‘red flag’ y ‘green flag’ se utilizan actualmente para calificar a un interés romántico e identificar si tiene actitudes correctas o extrañas a evitar. Muchas veces puede ser complicado diferenciarlas, por ello la psicóloga Antonella Galli indicó a Bienestar del diario El Comercio algunas claves para lograrlo.

Las ‘red flag’ o banderas rojas, según la experta, son esos “no, por ahí prefiero no pasar” que deberíamos todos tener en una relación. Estas alertas hacen referencia a ciertas actitudes o acciones que las personas no estamos dispuestas a tolerar o cosas que tú no quieres hacer bajo ningún concepto. Por ello, te replanteas si quieres seguir saliendo con una persona o detenerte cuando no te hace bien.

Es importante que tengas mucha claridad sobre tus propias ‘red flags’ para que nadie pueda pasar por encima de lo que quieres y lo que no.

¿Cómo identificar una ‘red flag’?

Según Galli, es importante estar alerta y reconocer cuándo algo no nos hace bien o no nos estamos priorizando a nosotros mismos, pero las ‘red flags’ más comunes se presentan en las siguientes actitudes:

1. Daño a tu autoestima

Si la persona se encuentra dañándote, tanto en tu autoestima o en tu salud mental, es símbolo de una ‘red flag’. “Es muy común ver cómo a veces se muestra afectuoso o afectuosa y muestra interés, pero hay otros momentos en los que no lo hace y simplemente se desentiende”, comenta.

2. Violencia

Aquí podría estar presente tanto la violencia física como la verbal. Es decir, si la persona se muestra agresiva, tiene reacciones impulsivas, grita, patea, insulta, demuestra que no tiene control de sus impulsos.

3. Celos enfermizos

A esto se le llama ‘celotipia’, lo cual se refiere a esos celos enfermizos de parte de tu pareja. “No te deja salir tranquilo o tranquila, constantemente quiere saber dónde estás y con quién, te reclama por no responderle los mensajes, no quiere que tengas amigos”, afirma.

4. Consumo de sustancias

El consumo de sustancias como drogas nunca lleva a nada sano ni bueno; ingerir ese tipo de sustancias no solo dañan a la persona, sino también a su entorno, por ello es mejor alejarse o hacer que busque ayuda.

5. El ‘ghosting’

Es cuando una persona desaparece de la noche a la mañana. Deja de contestar a tus mensajes, deja de comunicarse contigo de la nada y en muchos casos intenta volver a contactarse contigo luego de un periodo de tiempo.