Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay silencios que separan más que ciertas conversaciones. Lo que parece calma puede ser, en realidad, el eco de todo aquello que nadie se atreve a decir. (Foto: Freepik)
Hay silencios que separan más que ciertas conversaciones. Lo que parece calma puede ser, en realidad, el eco de todo aquello que nadie se atreve a decir. (Foto: Freepik)
Por Milenka Duarte

Hay parejas que “no discuten”. A simple vista parecen tan perfectas que incluso se convierten en el modelo de esa relación idílica a la que muchos aspiran. Pero cuando surge un tema incómodo —dinero, hijos o el futuro— uno cambia sutilmente de conversación y el otro lo permite. No es que no existan diferencias, simplemente no las ponen sobre la mesa, por lo que en apariencia el vínculo es estable y en paz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Silencio o paz real? Las 5 conversaciones incómodas que toda pareja necesita tener
Estilo

¿Silencio o paz real? Las 5 conversaciones incómodas que toda pareja necesita tener

¿Estás cediendo demasiado? Los ‘no negociables’ que toda relación de pareja debería considerar
Estilo

¿Estás cediendo demasiado? Los ‘no negociables’ que toda relación de pareja debería considerar

¿Cómo elegir universidad en 2026? 7 claves para encontrar tu opción ideal más allá de los ránkings
Estilo

¿Cómo elegir universidad en 2026? 7 claves para encontrar tu opción ideal más allá de los ránkings

Joyas con impacto: los aretes inspirados en el mar peruano que suman a cuidado de nidos de tortuga en el norte del país
Estilo

Joyas con impacto: los aretes inspirados en el mar peruano que suman a cuidado de nidos de tortuga en el norte del país