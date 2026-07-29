Las relaciones donde la mujer es mayor siguen despertando comentarios y prejuicios que pocas veces aparecen cuando los roles se invierten. En imagen: Sam Taylor- Johnson y su esposo Aaron. (Foto: AFP)
Las relaciones donde la mujer es mayor siguen despertando comentarios y prejuicios que pocas veces aparecen cuando los roles se invierten. En imagen: Sam Taylor- Johnson y su esposo Aaron. (Foto: AFP)
Por Milenka Duarte

Cuando un hombre mayor inicia una relación con una mujer varios años menor, pocas personas se sorprenden o cuestionan la diferencia de edad. Pero cuando los papeles se invierten y es ella quien tiene más años, las miradas cambian. Surgen las sospechas, los comentarios y, muchas veces las críticas. ¿Por qué una situación se asume con naturalidad y la otra todavía despierta tanta incomodidad?

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