Cuando un hombre mayor inicia una relación con una mujer varios años menor, pocas personas se sorprenden o cuestionan la diferencia de edad. Pero cuando los papeles se invierten y es ella quien tiene más años, las miradas cambian. Surgen las sospechas, los comentarios y, muchas veces las críticas. ¿Por qué una situación se asume con naturalidad y la otra todavía despierta tanta incomodidad?

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Aunque este debate lleva años sobre la mesa, solía pasarse por alto. No fue hasta hace unas semanas, cuando la actriz Olivia Wilde habló en el podcast Call Her Daddy sobre el intenso escrutinio que enfrentó durante su relación con el cantante británico Harry Styles — diez años menor que ella —, que la discusión volvió a encenderse. “La gente estaba realmente molesta. Fue una locura”, recordó la artista de 42 años. Mientras la diferencia de edad ocupaba titulares y alimentaba conversaciones en redes sociales, volvió a quedar en evidencia un doble estándar que muchas mujeres siguen enfrentando cuando deciden romper con lo que tradicionalmente se espera de una pareja.

Entonces, ¿qué es lo que realmente incomoda cuando una mujer sale con un hombre más joven? ¿Es la diferencia de edad en sí o las ideas tradicionales que todavía tenemos sobre el amor, el deseo, el poder y el envejecimiento? Para profundizar en este tema, conversamos con algunas especialistas, quienes nos ayudarán a entender por qué este tipo de relaciones continúa generando opiniones divididas y qué hay de cierto detrás de los prejuicios que las rodean.

Lo que realmente incomoda no es la edad, sino el rol que rompe

Cuando una mujer inicia una relación con un hombre varios años menor, las preguntas suelen aparecer casi de inmediato: “¿qué le vio?”, “¿será una etapa pasajera?” o incluso “¿no parece su hijo?”. En cambio, cuando es el hombre quien tiene más edad, la diferencia suele pasar mucho más desapercibida.

Priyanka Chopra y Nick Jonas se llevan diez años. (Foto: AFP)

Para el psicólogo Jayden Chávez, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), esta reacción no responde a la diferencia de edad en sí, sino al significado que la sociedad sigue atribuyendo a los roles de hombres y mujeres dentro de una relación.

“Lo que realmente nos incomoda al ver a una mujer con un hombre más joven no es la pareja en sí, sino la forma en que esta relación desafía un orden de género profundamente naturalizado”, explicó el experto a Somos.

Durante décadas, se ha considerado normal que el hombre sea mayor porque esa imagen encaja con una idea tradicional de masculinidad: más experiencia, mayor estabilidad económica, autoridad y capacidad de protección. Y es que la edad masculina suele interpretarse como una señal de madurez o estatus.

En contraste, sobre las mujeres todavía pesa la expectativa de que su valor social esté ligado a la juventud, la belleza y la fertilidad. Por eso, cuando una mujer mayor elige una pareja más joven, no solo desafía una diferencia de edad, sino también un conjunto de normas culturales que siguen definiendo cómo “debería” verse una relación.

Más que una diferencia de edad, un prejuicio sobre el deseo femenino

Ese doble estándar también explica por qué el juicio suele intensificarse conforme la mujer envejece. De acuerdo con el psicólogo, no es que tener más años sea el problema, sino que todavía existe la idea de que, con el paso del tiempo, una mujer debería ir perdiendo protagonismo en el terreno afectivo y sexual.

“Cuando una mujer mayor mantiene una relación con un hombre más joven, muchas personas sienten que está ocupando un lugar que culturalmente ya no le correspondería. Sigue siendo deseada, sigue deseando y continúa tomando decisiones desde su propio deseo, y eso desafía un mandato muy arraigado”.

Lo que muchas personas juzgan no es la diferencia de edad, sino que una mujer mayor siga siendo deseada, elija libremente a su pareja y rompa con los roles tradicionales. (Foto: GC Images)

Esa misma lógica se refleja en etiquetas como cougar o asaltacunas, que suelen presentarse como bromas, pero que realmente esconden un juicio sobre la libertad de las mujeres para elegir pareja.

Para Chávez, estos términos están lejos de ser inocentes, pues al asociar a la mujer con la figura de una “depredadora”, terminan reforzando la idea de que su deseo necesita ser vigilado o justificado, algo que rara vez ocurre cuando un hombre mayor mantiene una relación con una mujer más joven.

En este sentido, el especialista advirtió que estos mensajes no solo alimentan el estigma social, sino que también puede tener consecuencias emocionales, ya que muchas mujeres terminan cuestionando sus propios deseos o sintiendo culpa o vergüenza por decisiones que, en circunstancias inversas, difícilmente despertarían el mismo nivel de críticas.

¿Qué hay realmente detrás de estas relaciones?

Existe una idea muy extendida de que, cuando una mujer inicia una relación con un hombre significativamente menor, debe haber una explicación “especial”. Algunas personas asumen que ella busca sentirse más joven; otras creen que él es necesariamente inmaduro o que la diferencia de edad terminará convirtiéndose en el principal problema de la pareja.

Sin embargo, esa idea simplifica demasiado la realidad. “Más allá de la edad, las personas buscan afinidad en valores, proyectos de vida, comunicación y compatibilidad emocional”, recalcó José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos.

De hecho, la evidencia muestra que muchas mujeres encuentran en hombres más jóvenes relaciones más igualitarias y menos condicionadas por los roles tradicionales de género. Es decir, no se trata de una elección “extraña” ni de un patrón psicológico oculto, sino de vínculos que se construyen sobre la complicidad, el bienestar mutuo y objetivos compartidos, igual que, cualquier otra relación.

La edad no determina la madurez emocional

Uno de los prejuicios más frecuentes hacia estas parejas consiste en asumir que la persona más joven será, por definición, menos madura. Sin embargo, para la psicóloga Aída Arakaki, de Clínica Internacional, esa asociación no se sostiene desde la evidencia.

“La edad no garantiza la madurez emocional. Hay personas mayores con dificultades para gestionar sus emociones y personas más jóvenes con un alto nivel de responsabilidad, empatía y regulación emocional. Además, la madurez depende de múltiples factores, entre ellos la personalidad, las experiencias de vida y la capacidad para resolver conflictos, más que del número de años cumplidos”.

La edad no determina la madurez emocional. Las relaciones sanas se construyen sobre el respeto, la comunicación y los proyectos compartidos, no sobre los años de diferencia.

El mayor desafío muchas veces no está dentro de la relación

Si la diferencia de edad no explica por sí sola el éxito o el fracaso de una relación, ¿qué suele generar los mayores conflictos?

Para muchas mujeres, el verdadero desgaste ni siquiera empieza en la convivencia. Enfrentar las miradas de desaprobación de la familia o sentir que deben justificar constantemente su decisión genera agotamiento que, tarde o temprano, pasa factura a la pareja.

“La dinámica de pareja suele fluir como cualquier otra cuando logran aislarse de la presión social. Por eso, el verdadero reto no son los años de diferencia, sino el peso que le dan al juicio ajeno”, señaló el licenciado José Chávez.

¿Ella siempre termina ocupando un rol maternal?

Otro de los estereotipos más extendidos sostiene que, cuando la mujer es mayor, inevitablemente terminará asumiendo un papel casi maternal dentro de la relación.

Para Jayden Chávez, esta idea nace de una creencia cultural que sigue asociando a las mujeres exclusivamente con el cuidado y la maternidad, lo que dificulta imaginar una relación en la que ambos se vinculen desde un plano de igualdad.

“Aunque pueden existir dinámicas de dependencia o infantilización cuando los límites son poco claros, esto no define a las parejas con diferencia de edad. Al final, las relaciones saludables se construyen desde la reciprocidad afectiva y el respeto mutuo, sin que la edad determine el rol que cada uno ocupa”.

Los problemas no son tan distintos a los de cualquier otra pareja

Los conflictos de fondo suelen ser los mismo que aparecen en cualquier vínculo: celos, falta de comunicación, desconfianza, diferencias en la intimidad o problemas para organizar el tiempo compartido.

Sin embargo, cuando existe una brecha generacional, muchas personas tienden a atribuir automáticamente cualquier dificultad a la edad.

“Aquí suele actuar un sesgo de confirmación: si una pareja con diferencia de edad discute por celos, se concluye rápidamente que el problema está en los años que los separan, aunque una pareja de la misma edad pueda atravesar exactamente la misma situación”, explicó el psicólogo de Sanitas.

¿Qué hace que una relación con diferencia de edad funcione (o no)?

Aunque la brecha generacional suele acaparar la atención, lo que realmente marca la diferencia es la forma en que ambos enfrentan los desafíos propios de atravesar etapas distintas de la vida.

La psicóloga Natacha Duke, de Cleveland Clinic, indicó que uno de los errores más frecuentes es asumir que tener proyectos o ritmos distintos implica ser incompatibles, cuando en realidad solo se requiere establecer acuerdos claros.

Por ello, resulta crucial conversar desde el inicio sobre aspectos clave como el deseo de tener hijos, las aspiraciones profesionales, la gestión del tiempo libre y las prioridades personales.

El verdadero desafío para muchas de estas parejas no está dentro de la relación, sino en el peso de los prejuicios y las expectativas sociales que aún persisten.

Asimismo, la experta destacó que las parejas más sólidas son aquellas que expresan sus expectativas con claridad, escuchan activamente y construyen soluciones en las que ninguna parte sienta que debe renunciar a sus propios sueños. Validar la trayectoria y el momento de vida del otro es esencial: tener diferentes niveles de energía o distintas metas no es un freno si existe respeto, empatía y disposición para ceder de ambos lados.

Las señales de alerta son las misma que en cualquier relación

Romper con los prejuicios tampoco significa idealizar este tipo de relaciones. Como ocurre en cualquier vínculo, también pueden aparecer dinámicas poco saludables.

En este sentido, la psicóloga Mary Castro, de la Clínica Ricardo Palma, advirtió que la diferencia de edad se vuelve problemática cuando se utiliza para marcar un desequilibrio de poder. Una de las primeras alertas surge cuando la pareja mayor invalida las emociones o decisiones de la más joven, o cuando juzga permanentemente su proceso sin respetar la etapa de vida o el desarrollo emocional en el que se encuentra.

Por su parte, Aída Arakaki nos recuerda que las llamadas red flags no son exclusivas de estos vínculos. El control excesivo, la manipulación emocional, el aislamiento de la red de apoyo, la violencia psicológica o el uso de la dependencia económica puede presentarse en cualquier historia de amor.

Sin embargo, el peligro específico aparece cuando la edad se instrumentaliza para justificar ese abuso. Argumentos como “yo sé más porque tengo más experiencia”, infantilizar las decisiones del otro o asumir que la trayectoria da automáticamente la razón son comportamientos de manipulación que no deben normalizarse.

Más que la edad, importa la calidad de la relación

Tras el análisis de los principales prejuicios alrededor de las parejas donde la mujer es mayor, los especialistas coincidieron en una idea central: la diferencia de edad, por sí sola, no determina el éxito o el fracaso de una historia de amor.

Lo que realmente influye es la calidad del vínculo: el respeto mutuo, la comunicación, la capacidad para llegar a acuerdos y un proyecto de vida compartido. En otras palabras, los mismos pilares que sostienen cualquier relación saludable, independientemente de los años.

Sin embargo, mientras una mujer siga siendo cuestionada por enamorarse de un hombre más joven —un escenario que se asume con total naturalidad cuando los roles se invierten—, el verdadero desafío seguirá estando en los estereotipos que condicionan nuestra forma de amar.

Quizá por eso, antes de dejarse llevar por el juicio de los demás, vale la pena hacerse una pregunta muy sencilla: si nadie opinara sobre la diferencia de edad, ¿seguiría queriendo estar con esta persona?

Si la respuesta es afirmativa, probablemente la duda o la incomodidad no provengan de la relación misma, sino del peso que todavía ejercen las expectativas sociales sobre cómo “debería” verse una pareja.

Al final, el verdadero dilema nunca fue la diferencia de edad, sino los prejuicios que persisten cuando es la mujer quien decide romper con el guion tradicional.