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Resumen

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Las críticas hacia figuras como Demi Moore demuestran que, en las portadas o en el día a día, ninguna forma de envejecer parece ser la correcta para las mujeres. Una exigencia que expone la trampa histórica de encadenar nuestra valía a la juventud. (Foto: AP)
Las críticas hacia figuras como Demi Moore demuestran que, en las portadas o en el día a día, ninguna forma de envejecer parece ser la correcta para las mujeres. Una exigencia que expone la trampa histórica de encadenar nuestra valía a la juventud. (Foto: AP)
Por Milenka Duarte

Hay algo inquietante —y profundamente contradictorio— con la frecuencia y la manera en que el mundo habla del envejecimiento femenino. Porque, al final, no importa lo que decidas hacer con tu cuerpo: si cambias te critican y si no lo haces, también.

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