Domingo 27, Maratón de Berlín. Aproximadamente 55,000 personas. Para la mayoría, meses de entrenamiento que apuntaban a cerrar un círculo esa mañana. La ganadora fue Tigst Assefa. Marcó el récord del circuito con 2:11:04. Increíblemente, cruzó la meta con el tendón de Aquiles roto. Fue directo a la carpa médica y entró a cirugía al día siguiente.

Es, en definitiva, un caso extremo, pero nos muestra algo que sucede en todos los niveles: podemos planificar para el evento con obsesión; sin embargo, no hay manera de planificar todo lo que sucede ese día. Controlamos lo que podemos controlar, nos preparamos ajustando las variables que tenemos a mano sabiendo que la carrera siempre nos va a sorprender. Lo que sí está enteramente en nuestras manos es lo que viene después.

¿Un detalle...recordaste todo, o te quedaste en lo que necesitabas hacer hasta el domingo? Porque el domingo...no ha terminado el evento.

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Es verdad que hacemos lo posible por ir en orden: entrenamos, nos preparamos a detalle, practicamos, hacemos la carga de carbohidratos, tenemos muy bien ensayado el desayuno, hemos contado los geles, calculado el ritmo kilómetro por kilómetro. Corrimos. Sucedieron mil cosas, lo dimos todo. La maratón ha terminado. Llegó la noche, pasó la euforia, quizás es lunes, y lo más probable es que no tengas planificado tu crucial POST.

Terminar una maratón no es solamente quedarse sin reservas. Hay daño muscular real, inflamación, deshidratación, pérdida de sodio y un intestino que pasó horas estresado.

La fuerza no vuelve al día siguiente, aunque el dolor vaya bajando.

Llega el lunes, la balanza te da la “mala noticia”: dos kilos más, que OJO: son agua, glucógeno e inflamación, no grasa. Tu cuerpo se siente hinchado. Me imagino lo que piensas en ese momento... y espero que no sea: ¡¡¡¡comer menos!!! Porque bajar la energía justo en el momento en que tu cuerpo necesita materia prima para reparar es lo que no hay que hacer.

Si estás a tiempo, para. Si continúas con el déficit, la recuperación será más larga y menos eficiente. Tu masa muscular sufre, estarás acumulando un hambre que en algunos días será muy difícil de controlar.

Las 72 horas posteriores a la carrera son cruciales, pero los días siguientes también. Come suficiente. Prioriza la proteína repartida a lo largo del día, come carbohidratos de buena calidad y complementa con grasas buenas. Asegúrate de reponer líquido con sodio. Muévete poco y suave, y por favor...duerme. Esta es la tarea POST. La que garantiza tu éxito. Hay más...desde luego...siempre hay más.