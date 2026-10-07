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Resumen

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Terminar una maratón no acaba en la meta. La recuperación, la alimentación y el descanso de los días siguientes son parte esencial del desafío. (Foto: Sandra Chikhani)
Terminar una maratón no acaba en la meta. La recuperación, la alimentación y el descanso de los días siguientes son parte esencial del desafío. (Foto: Sandra Chikhani)
Por Sandra Chikhani

Domingo 27, Maratón de Berlín. Aproximadamente 55,000 personas. Para la mayoría, meses de entrenamiento que apuntaban a cerrar un círculo esa mañana. La ganadora fue Tigst Assefa. Marcó el récord del circuito con 2:11:04. Increíblemente, cruzó la meta con el tendón de Aquiles roto. Fue directo a la carpa médica y entró a cirugía al día siguiente.

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