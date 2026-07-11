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Resumen

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Ale Llosa escribe sobre aprender a sanar a nuestro tiempo. (Foto: iStock)
Ale Llosa escribe sobre aprender a sanar a nuestro tiempo. (Foto: iStock)
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Por Ale Llosa

¿Se puede vivir con el corazón partido? Quiero creer que sí. Nunca imaginé que me tocaría escribir estas palabras de pronto. Y, sin embargo, aquí estoy. Con el corazón roto.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.