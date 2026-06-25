00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: iStock)
(Foto: iStock)
/ Drazen Zigic
Por Ale Llosa

Durante muchos años pensé que admiraba a los atletas por su fuerza física. Hoy estoy convencida de que los admiro por algo mucho más importante: su mentalidad. Porque la vida se parece mucho más a una maratón que a una fotografía perfecta en redes sociales. Se parece más a esos días en los que enfrentamos presión, incertidumbre, cambios inesperados, pérdidas, frustraciones y momentos en los que simplemente no tenemos ganas de seguir avanzando. Y es ahí donde aparece algo que llamo el mindset de atleta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.