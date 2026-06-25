Durante muchos años pensé que admiraba a los atletas por su fuerza física. Hoy estoy convencida de que los admiro por algo mucho más importante: su mentalidad. Porque la vida se parece mucho más a una maratón que a una fotografía perfecta en redes sociales. Se parece más a esos días en los que enfrentamos presión, incertidumbre, cambios inesperados, pérdidas, frustraciones y momentos en los que simplemente no tenemos ganas de seguir avanzando. Y es ahí donde aparece algo que llamo el mindset de atleta.

No hablo de competir ni de ganar medallas. Hablo de desarrollar aquellas capacidades que nos permiten rendir mejor en la vida. Los atletas entienden algo que muchas veces olvidamos: el progreso no depende únicamente del talento, sino de la manera en que enfrentamos cada desafío. Empieza con la decisión. No esperan sentirse listos para actuar. Deciden y luego avanzan. Continúa con la responsabilidad. Dejan de buscar culpables y concentran su energía en encontrar soluciones. Cultivan la disciplina, esa capacidad de cumplir los compromisos asumidos con uno mismo incluso cuando la motivación desaparece.

Aprenden a enfocarse. Saben que donde va la atención, va también la energía. Desarrollan la capacidad de tolerar la incomodidad porque entienden que todo crecimiento exige atravesar momentos difíciles. Encuentran la garra necesaria para seguir cuando creen que ya no pueden más. Construyen resiliencia, no evitando las caídas, sino aprendiendo a levantarse cada vez más rápido. Practican la calma para mantener claridad mental cuando la presión aumenta. Entienden el valor de la consistencia, de hacer una y otra vez aquello que construye bienestar, fortaleza y resultados.

Y, finalmente, abrazan la evolución. Comprenden que no existe una meta definitiva porque siempre hay una mejor versión de nosotros esperando ser descubierta.

Después de años acompañando a miles de personas en KO, he llegado a una conclusión que se confirma una y otra vez: las personas que construyen vidas extraordinarias no son necesariamente las más talentosas. Son aquellas que entrenan estas habilidades todos los días. Por eso sigo creyendo que el deporte es una de las mejores escuelas de vida que existen.

No porque enseñe a ganar. Tampoco porque forme campeones. Sino porque nos enseña a convertirnos en personas capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida nos ponga delante. Y, al final, eso es lo que significa ser un atleta de alto rendimiento para la vida.

La buena noticia es que estas habilidades pueden entrenarse. La mejor noticia es que siempre se puede empezar hoy.