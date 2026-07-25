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Resumen

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Todos tenemos un umbral. Anímate a desafiarlo.
Todos tenemos un umbral. Anímate a desafiarlo.
/ miss_j
Por Claudia Ugarteche

Durante años entrenamos para escapar del lactato, esa molécula que nuestro cuerpo produce cuando el esfuerzo se vuelve intenso y que durante décadas fue considerada la gran responsable de que el cuerpo dejara de responder.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.