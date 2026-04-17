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Resumen

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(Foto: César Bueno/ GEC)
(Foto: César Bueno/ GEC)
Por Elida Morillo

El artista peruano Lenin Tamayo, creador del Q-pop ha construido un proyecto musical y un universo visual coherente, reconocible y en constante evolución. Uno en el que se fusionan el K-pop -con su precisión estética y narrativa visual- con elementos andinos, símbolos ancestrales y una identidad que no busca adaptarse, sino afirmarse.

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