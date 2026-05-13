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La presentación del artista consistirá en una puesta en escena que combina música, danza y narrativa visual basada en la cosmovisión andina | Foto: Difusión
La presentación del artista consistirá en una puesta en escena que combina música, danza y narrativa visual basada en la cosmovisión andina | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El músico peruano Lenin Tamayo, creador del quechua-pop, se presentará el próximo 23 de junio en el Gran Teatro Nacional, escenario donde además estrenará la tercera parte de su proyecto discográfico titulado “Amaru”.

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