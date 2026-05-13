El músico peruano Lenin Tamayo, creador del quechua-pop, se presentará el próximo 23 de junio en el Gran Teatro Nacional, escenario donde además estrenará la tercera parte de su proyecto discográfico titulado “Amaru”.

La presentación del artista consistirá en una puesta en escena que combina música, danza y narrativa visual basada en la cosmovisión andina.

El espectáculo contará con la participación especial de la cantante Yolanda Pinares, su madre, buscando establecer un vínculo directo entre la herencia musical clásica de los Andes y las nuevas corrientes.

Para este concierto, se ha confirmado la presencia de más de 60 personas sobre el escenario, incluyendo músicos, bailarines y diversos performers.

Lenin Tamayo y el Quechuapop: fusión de culturas y moda radical

Según ha detallado su comunicado de prensa, el evento cultural presentará un espectáculo de Q-Pop, un movimiento que integra el idioma quechua y la identidad andina con ritmos contemporáneos inspirados en el pop coreano.

Las entradas para asistir a este concierto ya se encuentran disponibles en de Teleticket.