Corría el año de 2013 cuando desde Corea del Sur trascendía la noticia entorno a la creación de la banda llamada BTS. Hoy transcurridos 12 años de formada, dicha agrupación musical que goza de gran popularidad a nivel global, confirma inicio de gira mundial ‘Arirang’ tras reencuentro de septeto cuya llegada a Lima genera expectativa, y por la cual empiezan a barajarse los nombres de los artistas peruanos que podrían actuar como teloneros de ambos conciertos programados para casi fines de 2026.

ESTOS ARTISTAS PERUANOS PODRÍAN SER LOS TELONEROS DE LOS CONCIERTOS DE BTS EN LIMA

Comienza el 2026 con una grata noticia para ARMY, la legión de fanáticos de BTS que aguardan su llegada a tierras peruanas por primera vez, y tras más de 10 años de conformado el septeto surcoreano.

El 9 y 10 de octubre, según lo precisa la página web oficial de Bighit Music, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, estarán presentándose en Lima, y como suele ocurrir previo a actuaciones principales, lo más probable es que durante ambas fechas, algunos artistas peruanos digan presente como teloneros.

Al respecto, y mediante redes sociales, el propio ARMY viene deslizando los siguientes nombres de agrupaciones y/o cantantes asociados al K-pop u otros géneros musicales caracterizados por la fusión, que serían invitados para brindar show antes del inicio de los conciertos de BTS sobre tierras peruanas:

LENIN TAMAYO

QORIANKA

SANTOS BRAVOS

RENATA FLORES

Cabe resaltar, que asimismo Milena Wharton, y también Kayfex, son otros de los artistas peruanos cuya participación como teloneros de las presentaciones de BTS en Lima durante las jornadas del 9 y 10 de octubre, podría estar concretándose dada su popularidad, y presencia musical entorno a género originario de Corea del Sur.

ESTO SIGNIFICA ‘ARIRANG’, EL NOMBRE DEL QUINTO ÁLBUM DE ESTUDIO QUE HA GRABADO BTS

La vuelta a los escenarios de BTS, hoy resulta oficial tras lanzamiento de gira mundial, y junto a ello un álbum de estudio cuyo significado resulta especial llamándose ‘Arirang’.

Dicho nombre escogido para titular la quinta producción discográfica de la popular banda surcoreana de K-pop que conforman RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, guardaría relación directa con el tradicional canto lírico del país asiático e inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, trasciende ahora a nivel musical.

“Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses”, refiere Big Hit Music, la empresa que representa y maneja la carrera de BTS, a través de redes sociales, y haciendo hincapié en la identidad y esencia proyectada desde sus inicios como banda para llegar a conectar con ARMY.

Con un total de 14 temas, hoy ‘Arirang’ busca ofrecer propuesta musical variada. propia, y auténtica tras pausa obligada, y un contenido que cuenta con la participación de “manera profunda” de todos los integrantes de la boy band, y “en todo el proceso de creación de las canciones”, e “incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores”.

Resulta importante destacar en relación al famoso canto tradicional de la República Popular Democrática de Corea, que según la UNESCO ello se logra interpretar en “ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades”, y asimismo conserva sus múltiples formas tradicionales, hasta siendo objeto de arreglos contemporáneos para música sinfónica y moderna.

ESTA ES LA FECHA OFICIAL DE LANZAMIENTO DE ‘ARIRANG’, EL QUINTO ÁLBUM DE ESTUDIO DE BTS

Han transcurrido casi 4 años desde que BTS lanzara su primer álbum antológico llamado “Proof”, y ahora se alista a poner a la venta de manera oficial, una quinta producción cuyas canciones grabadas vuelven a contar con la participación de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

De acuerdo a la información compartida, ARMY ya puede reservar la compra de “Arirang”, y desde el viernes 16 de enero mediante Weverse Shop y Target, entre otras plataformas, así como tiendas físicas puntuales de cada país.

Lo cierto es que oficialmente el nuevo y quinto álbum de estudio de BTS, empezará a estar disponible a partir del viernes 20 de marzo, es decir, algunas semanas antes del inicio de gira mundial promocionándolo precisamente, y mediante la cual llegarán a Lima, Perú, para brindar conciertos el 9 y 10 de octubre.