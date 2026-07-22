La polémica en torno a la separación de André Carrillo y Suhaila Jad continúa sumando nuevos capítulos. Recientemente, la influencer española volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una serie de mensajes en los que expone situaciones relacionadas con la convivencia familiar y el rol del futbolista como padre. Sus publicaciones, que rápidamente se viralizaron, generaron una fuerte ola de reacciones entre los usuarios debido a la gravedad de los señalamientos y al impacto que tuvieron en la opinión pública. Mientras el mediocampista peruano mantiene silencio y no ha emitido una respuesta oficial, las declaraciones de su expareja han reavivado el interés por conocer los detalles de esta mediática ruptura y las acusaciones que hoy vuelven a colocar su vida personal en el centro de la atención.

¿QUÉ DIJO SUHAILA JAD SOBRE ANDRÉ CARRILLO?

Suhaila Jad utilizó su cuenta de Instagram para lanzar nuevas críticas contra André Carrillo. Aunque evitó mencionarlo directamente en sus publicaciones, el contenido de sus mensajes apuntó al futbolista peruano. La influencer afirmó que el jugador “dejó tirados a sus hijos para irse de fiesta”, una declaración que rápidamente se viralizó y provocó un intenso debate en redes sociales.

En este contexto, relató un episodio relacionado con el hijo menor de ambos. Según su versión, Carrillo habría querido enviarlo a jugar bolos acompañado únicamente por un chofer, decisión que cuestionó por tratarse de un niño de apenas cuatro años.

Jad también sostuvo que “el innombrable” lleva cerca de un año sin compartir tiempo con sus hijos ni participar en su rutina diaria.

En otro momento escribió: “No me interesa porque no lo necesito para nada y no hay nada más feliz en mi vida que estar junto a mis hijos”, dejando claro que su prioridad son los menores.

(Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)

¿POR QUÉ ASEGURA QUE SU VIDA EN BRASIL ES COMPLICADA?

La influencer aseguró que permanece en Brasil pese a que desde hace meses desea regresar a España, su país natal. Según explicó, esa situación afecta la estabilidad que busca para ella y sus hijos.

También afirmó que Carrillo tiene libertad para viajar cuando lo desea, mientras que ella continúa viviendo en Brasil. Incluso señaló que el futbolista “destruyó lo más sagrado de mis hijos, su hogar, y sigue complicando la vida porque él se cree con más derechos que nadie”.

¿QUÉ DIJO SUHAILA JAD SOBRE EL DINERO QUE GASTA CARRILLO?

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los gastos familiares. Jad afirmó que Carrillo considera costosos los pasajes para las vacaciones de sus hijos, aunque sí destinaría dinero a viajes personales, fiestas, restaurantes y reuniones con amigos. Además, sostuvo: “A mí no me interesa lo que él gaste y haga, pero a él sí le molesta cuando se trata de nosotros”.

Estas declaraciones se suman a publicaciones anteriores, en las que también mencionó un supuesto episodio relacionado con la madre del futbolista y una solicitud de información bancaria de su propio hijo.

Desde que la separación se hizo pública en mayo, Jad ha deslizado además la posibilidad de una presunta infidelidad. Hasta ahora, André Carrillo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las acusaciones formuladas por su expareja, según informa Infobae.

Suhaila Jad mandó otro 'misil' contra André Carrillo. (Redes sociales)