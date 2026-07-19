IShowSpeed protagonizó uno de los encuentros más inesperados de la final del Mundial 2026. El famoso streamer coincidió con BTS en las instalaciones del estadio Nueva York-Nueva Jersey y su efusiva reacción no tardó en volverse viral entre sus seguidores. El momento fue captado en video y desató una ola de comentarios por la emoción del creador de contenido al encontrarse con el reconocido grupo surcoreano.

Speed llegó a la gran final del Mundial 2026 como uno de los invitados especiales del espectáculo previo al partido. El streamer estadounidense formó parte de la ceremonia musical, donde interpretó “Champions”, la canción que lanzó para el torneo y que se convirtió en uno de los temas más relacionados con la competición.

Así fue la emocionante reacción de Speed al conocer a BTS

El encuentro ocurrió en uno de los pasillos del estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde Speed caminaba cuando se cruzó inesperadamente con los integrantes de BTS. Al reconocer al grupo surcoreano, el streamer no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con un salto de emoción antes de acercarse a saludarlos.

Fiel a la energía que lo caracteriza, IShowSpeed mostró su asombro durante todo el momento y protagonizó una escena que causó sonrisas entre quienes estaban presentes.

Apenas los vio, exclamó en repetidas ocasiones: “¡Oh Dios mío!”, mientras intentaba asimilar el momento. Instantes después les preguntó: “¿Puedo tomar una foto?”, para luego volver a dirigirse al grupo con un efusivo “¡Oh, BTS!”.