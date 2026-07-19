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Resumen

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Desde que el sentenciado Pedro Castillo fue detenido por querer subvertir el orden constitucional, en diciembre del 2022, hasta la fecha, el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido 26 sentencias que declaran o confirman la legalidad de su captura, prisión preventiva y respeto del debido proceso.

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