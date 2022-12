El jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), general PNP Óscar Arriola, detalló que el abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, fue parte de una célula terrorista con la que fue capturado en el año 1992, a pesar de que este último negó en todo momento cualquier acto ilícito.

En declaraciones a Exitosa, detalló que Robles fue capturado el 23 de julio de 1992 junto a otros dos terroristas, Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré.

“Eran una célula terrorista que habían hecho explosiones el 22 y 23 de julio en lo que fue denominado por Sendero Luminoso como los dos días que la gente extorsionada, coaccionada y engañada debían observar el paro armado que era bloqueo de carreteras, incendio de dependencias policiales, Ministerio Público y propiedad privada y banca”, detalló.

Según Arriola, Wilfredo Robles y los otros dos fueron capturados en flagrante delito con dos cargas de dinamita y documentación relacionada a Sendero Luminoso.

A pesar de esto, el abogado negó en ese momento su participación en los hechos, pese a la carga de dinamita incautada en su poder y los dichos de Illanes, quien aceptó los hechos luego que se encontraran los documentos de sus colegas en su domicilio.

“Al mismo tiempo actualmente viene defendiendo a delincuentes terroristas en este proceso de Perseo contra Sendero Luminoso-Movadef. Viene defendiendo a personas que se encuentra procesadas, delincuentes terroristas”, advirtió el general de la Policía.

Óscar Arriola comentó que Robles, así como otros procesados por terrorismo como Alfredo Crespo, pasaron años en prisión pero finalmente fueron excarcelados porque se declaran inconstitucionales algunas normas y los casos vuelven a foja cero.

“Han estado 10 o 12 años y lamentablemente después de 12 años han salido absueltos. Ese es un tema que la historia se encargará de reflejarla a quienes tienen la obligación de impartir justicia. Este señor ha tenido 12 años en la cárcel y ha salido absuelto”, aseveró.

Este jueves 29, Wilfredo Robles se retiró de una entrevista en Exitosa al ser cuestionado por la información de su captura en 1992 y el hecho de haber firmado un planillón para inscribir como partido político al Movadef.

“Yo no he sido, no soy, nunca he sido terrorista. A mí, como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori Montesinos”, manifestó.

El abogado aseguró que “en dos instancias” se resolvió su situación y fue absuelto tras cumplir diez años de prisión que, según dijo, solo fue preventiva.

“[¿Prisión preventiva por diez años?] Sí, así era. Para determinar si una persona es culpable o inocente, ¿cuál es el documento idóneo? Podía haber estado 30 o 40 años. El tema es que muestre un documento donde se declara mi culpabilidad”, exigió el defensor legal de Pedro Castillo.