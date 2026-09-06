—¿Qué le puede decir el gobierno a la gente 40 días después? ¿Ha mejorado la seguridad o nada?

Podemos decir que ahora hay un gobierno que tiene las cosas claras, que ha empezado a trabajar desde el día uno, lo que no quiere decir que la presidenta Fujimori dice: “Sí juro”, y al día siguiente no van a atacar estos delincuentes, o que al día siguiente va a haber agua y desagüe en todos los colegios, o al día siguiente se destrabaron las obras que no se han hecho durante meses.

—La crisis del secuestro y asesinato en Trujillo ha evidenciado grietas en la lucha contra la criminalidad. El enfrentamiento del Ministerio Público y la Policía Nacional es evidente. ¿Cómo se avanza con esos enfrentamientos?

Nosotros hemos tomado la decisión de apostar por el sistema de flagrancia, de darle mayor presupuesto, de terminar esta puerta giratoria, porque el sistema permite la terminación anticipada; en delito de violencia, no. Pero como la fiscalía, el Poder Judicial y la policía no se ponen de acuerdo, estamos creando el subsistema de extorsión y de sicariato, que está dentro del sistema de crimen organizado.

—¿De qué manera las facultades legislativas van a mejorar que no persista este enfrentamiento? Porque cuando pasó el secuestro, la respuesta del Ejecutivo fue: dennos las facultades. ¿Y entretanto?

En el liderazgo. No hemos tenido liderazgo, no hemos tenido norte. Es más, en una reunión a la que la presidenta Fujimori nos convocó, decíamos: bueno, entendemos las discrepancias, pero alguien tiene que ser Rey Salomón y cortar a la mitad.

—¿Entiende las discrepancias del Ministerio Público y policía?

Entiendo las discrepancias de los argumentos que hay en el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, pero las discrepancias tendrán que ponerse a un costado. Se ha definido continuar con las flagrancias, eliminando la terminación anticipada, para que no sea esta puerta giratoria, que la gente ve que salen inmediatamente. No es un tema incluso de corrupción, que a veces uno puede rápidamente señalar.

—Que salen a los pocos días.

Los delitos violentos no van a poder tener ese beneficio. Pero ante esta situación de discrepancias, creemos que el subsistema de extorsión se debe potenciar [...] Nosotros tenemos el norte, el objetivo claro, tenemos la meta clara, y repito: el “sí, juro” del 28 de julio no es que cambie con una varita mágica la realidad que estamos trabajando.

—La presidenta ha pedido celeridad al Congreso con las facultades; sin embargo, la Cámara de Diputados pide que pase por ocho comisiones. Entonces, eso no da muestras de celeridad. ¿Qué pasa mientras tanto?

Las dos herramientas más importantes para un Ejecutivo, que la da el Congreso, son la ley del presupuesto y una delegación de facultades sobre todo al comienzo del gobierno. Entonces, la delegación de facultades tiene temas claves como darle dientes al Servicio Nacional de Inteligencia, pero mientras eso camina –pueden demorarse 15 o 21 días– se ha venido haciendo este análisis de dónde está el cuello de botella, por eso se ha presentado a las facultades acciones que pueden hacer tanto nuestras Fuerzas Armadas en los penales. Acabamos de cambiar al jefe del INPE.

“El ‘sí, juro’ del 28 de julio no es que cambie con una varita mágica la realidad que estamos trabajando”.

—Ahora Nación, Renovación Popular y Obras han dicho que están abiertos a dar las facultades, pero que se enfoquen en el tema de seguridad y El Niño, porque en las facultades legislativas hay temas de inversión, de empleo, varios otros temas.

Yo respeto su opinión, pero hemos señalado que queremos las facultades para el FEN, que es un tema más de coyuntura, y no hay forma de que lleguemos a tiempo [...] Pero las facultades no son solamente para seguridad y FEN. Queremos hacer un punto de inflexión, que es destrabar el Estado, porque yo puedo tener acciones de FEN y de seguridad, pero para hacer un decreto supremo y declarar emergencia a un distrito te demora seis días. Entonces, ¿es una urgencia o no es una urgencia? Por supuesto que es una urgencia.

—Pero no es la misma urgencia que el crimen organizado. Por ejemplo, en las facultades está declarar grupos hostiles al crimen organizado. Eso sí es urgente, pero no se puede amarrar eso a otros temas, como el tema económico. ¿Se requiere una negociación política?

Yo lo entiendo democráticamente, porque este es un gobierno que está empezando recién. Entonces plantea un pedido de facultades que tiene que ver con seguridad y tiene que ver con el FEN. Pero ¿y el Estado qué va a hacer después? ¿Se va a cruzar de brazos a esperar seis meses una ley para destrabar el título, para destrabar las obras paralizadas de agua y desagüe? El Estado es enorme, necesita facultades para que se encarguen de la seguridad, se encarguen del FEN, ¿y lo demás? La simplificación administrativa, la necesidad de poner agua, la necesidad de hacer obras. Hay muchos temas urgentes que se tienen que poner.

—¿Pero ustedes creen que todos los puntos son urgentes?

Los 66 puntos están planteados porque hay urgencia de empezar como gobierno. Necesitamos esas facultades para hacer lo que hemos planteado como plan de gobierno.

—A raíz de lo ocurrido en Trujillo, hemos visto que es una ciudad donde las bandas criminales se matan en las calles y uno se pregunta: ¿quién manda en Patáz, las bandas criminales o hay Estado?

Desde el día uno hemos decidido poner las cosas en su lugar y eso toma también su tiempo. Cuando dicen no hay estrategia, yo no voy a contar la estrategia en los medios de televisión, pero por supuesto que sabemos que la policía tiene que tener hasta contrainteligencia y cosas que se tienen que investigar. Hay zonas donde tienes que rotar personal porque ya tienen mucho tiempo.

—Hay muchos policías que resultan metidos en estas bandas.

Dando el beneficio de la duda, porque el principio constitucional es la presunción de inocencia. La policía es heroica, lo que no quiere decir que no haya sido penetrada por corrupción o por bandas, pero algunos quieren que mañana uno salga a desmotivar a toda su policía y decir todos son sinvergüenzas, todos son corruptos y hay que cambiar a todas las cabezas.

—La presidenta ha dicho que gobernará por resultados. Si en seis meses no se ven cambios en las cifras de homicidios, extorsiones, ¿quién asume la responsabilidad política?

Seis meses es más que suficiente para tener resultados y es un tiempo razonable.

—¿En seis meses sí podríamos empezar a ver algunos resultados?

Yo creo que deberíamos tener resultados; es más, hoy día tenemos resultados [...] El resultado concreto es que hay casi ocho miembros de la banda Los Pulpos arrestados.

“La policía es heroica, lo que no quiere decir que no haya sido penetrada por corrupción o por bandas”.

—Juan Sheput dijo que él es de los que cree que el general Óscar Arriola se debe ir de la jefatura de la PNP. ¿Usted coincide con Sheput o hay una discrepancia?

Yo no puedo tener una opinión personal porque soy parte de un Gabinete...

—Juan Sheput lo ha dicho como opinión personal.

Lo que creo es que la seguridad no depende de una persona. Sería darle demasiada importancia a una persona o sería muy injusto. El general Arriola está bajo el liderazgo y el gobierno de Keiko Fujimori [...] El general Arriola es uno de los primeros de su promoción; imagino que también él, en lo personal, evalúa su situación. Entonces, él tomará su decisión.

—Ya está en cancha de él entonces.

Yo no sé si está en cancha de él; lo que creo es que él escucha. Ponerle la responsabilidad a una persona no me parece que es lo mejor. Más allá de la persona del general Arriola, nuestra decisión es trabajar de una manera institucional.

“En ningún momento ha habido la intención de evaluar un posible cambio”

—Usted dice que el Gabinete está fuerte. ¿Admite discrepancias internas?

El Gabinete es un colegiado político, no es un convento ni un cuartel. Todo el mundo puede opinar, pero no son discrepancias, yo escucho opiniones. Y los temas que salieron ni siquiera se hablaron verdaderamente, fueron comentarios individuales del ministro, que hemos conversado, y eso ya quedó zanjado.

—¿Puede confirmar si habrá cambios?

En el Gabinete, ninguno.

“La presidenta estará cinco años; Miki y yo estamos en cargos pasajeros. No tenemos discrepancia, somos sumamente unidos” (Foto: Presidencia)

—La presidenta habló de que se va a trabajar con resultados. ¿No habrá cambios ni en Defensa ni en Interior?

Desde el primer ministro hasta el último funcionario del gobierno estamos en evaluación permanente y la presidenta toma las decisiones. Por lo que hemos conversado con ella, en ningún momento ha habido ni siquiera la intención de evaluar un posible cambio.

—Tras el tema de La Libertad, ¿no va a haber cambios?

No, en el tema de La Libertad, la presidenta convocó, se reaccionó rápido, fue el ministro [de Defensa, Rafael Belaunde]. Más allá del selfie, fue a cumplir una función y la cumplió bien porque él estuvo toda la madrugada, salió a patrullar incluso con las Fuerzas Armadas, de ahí se tienen los resultados que se tienen y tendrá que investigarse.

—El fiscal de la Nación ha dicho que fue apresurado mostrar a los detenidos.

Es la opinión del fiscal y yo la respeto, pero, si no se hubieran presentado, hubieran dicho: “Hasta ahorita no presentan a nadie”.

—Se dice que hay diferencias entre usted y Miguel Torres.

Los que dicen que hay discrepancia son los que hablan de que hay una corriente galarretista. Qué honor porque yo siempre escuchaba hablar de los ulloístas, ya soy alguien. La presidenta estará cinco años; Miki y yo estamos en cargos pasajeros. Somos los tres personas muy cercanas. No tenemos ninguna discrepancia; al contrario, somos sumamente unidos.

—Y del lado de Fuerza Popular quieren poner más gente. ¿Se sienten relegados?

Algunos amigos naranjas dirán: y por qué llamaron a fulano, medio caviarón.

—Criticaron a Alberto Beingolea...

Hay sectores. Yo le llamo incluso la extrema, la ultra, porque hay ultra en los dos lados.

—¿Reconoce que en Fuerza Popular hay malestar?

No es que haya malestar, sino que hay preguntas claras, y uno explica que el Gabinete lo hemos armado con la presidenta, porque dijimos que iba a ser un gobierno amplio. Es evidente que el partido te hace las preguntas, y yo también lo he dicho: un partido que gana una elección tiene que gobernar sin complejos. Nosotros vamos a asumir también con nuestra gente la responsabilidad como corresponde.

— Se anunció la construcción de nuevos penales, pero todavía de eso no vemos nada

Lo que pasa es que construir un penal, quiere decir preparar el expediente, el expediente tiene que entrar en un proceso de análisis administrativo. El expediente, una vez que está preparado, desde el perfil de la factibilidad. A mí, la verdad, y no lo digo por ti, me sorprende –pero ya esperábamos este tipo de acciones—yo diria de aquellos que, sabiendo cómo funciona, porque yo creo que la ciudadanía, por supuesto, que desconoce, tiene toda la lógica que diga ¿qué pasa?

— ¿Por lo menos ya están en el inicio de esos expedientes técnicos?

Hemos tenido una reunión con el presidente ejecutivo de la CAF Sergio Díaz Granados. Ellos tienen un fondo donde ya hay un penal que se había quedado a mitad que estaba en ICA, que se tiene que destrabar. Hay otro terreno en Ancón, donde se va a construir otro penal. Hay casi cuatro penales en camino. Pero lo que quiero que entendamos es que todas las acciones se están haciendo. El plan de gobierno está caminando. Claro, algunos quieren, probablemente, que cada semana se explique qué cosas se está avanzando. Pero lo que pasa es que son muchos temas. En el tema de seguridad, mientras se construyen los penales, el ministro de Defensa ha coordinado para que en los cuarteles que no se están usando podamos tener hangares para sacar presos de menor peligrosidad y tener menos hacinamiento a los más avezados para poder tener un mejor control. Hay varias acciones. Algunas dependen de las facultades, sobre todo, el crear un sistema de inteligencia, como fue el GEIN para atrapar a estos asesinos terroristas. No es que no se ha hecho nada. En el próximo presupuesto se ha planteado comprar drones, patrulleros, municiones, se está avanzando. Nosotros ya tenemos a policías militares en las bases de los ómnibus de 40 rutas, en el camino. Pero estos asesinos que quieren hackear el Estado, buscan una ruta 41, porque no vamos a cubrir todo el territorio nacional, no se puede cubrir todas las calles del Perú. Entonces, buscan otras rutas y disparan. Y ahí la gente dice no hacen nada. No, sí se está haciendo. Hay que ver ahora que se están desplazando a otro lado, cómo los tienes arrinconados.