Keiko Fujimori participó en el Consejo de Ministros la noche del viernes 4 de setiembre. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori participó en el Consejo de Ministros la noche del viernes 4 de setiembre. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Gobierno publicó el Decreto Supremo 127-2026-PCM que formaliza las Políticas Generales de Gobierno aprobadas en Consejo de Ministros liderado por Luis Galarreta el viernes 4 de setiembre. Esta norma cuenta con la firma respectiva de la mandataria Keiko Fujimori junto al presidente del Consejo de Ministros.

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