El Gobierno publicó el Decreto Supremo 127-2026-PCM que formaliza las Políticas Generales de Gobierno aprobadas en Consejo de Ministros liderado por Luis Galarreta el viernes 4 de setiembre. Esta norma cuenta con la firma respectiva de la mandataria Keiko Fujimori junto al presidente del Consejo de Ministros.

El documento de planificación estratégica de mediano plazo establece cinco ejes prioritarios orientados a dirigir el accionar del gobierno en todo el territorio nacional. Estas prioridades buscan acortar las brechas sociales existentes mediante una gestión eficiente que garantice los derechos fundamentales de toda la población.

La aprobación de esta política ocurre dentro del plazo de cuarenta días posteriores a la asunción de funciones de la presidenta conforme al reglamento de políticas nacionales. Asimismo, la presente disposición deroga de forma expresa el anterior Decreto Supremo 043-2026-PCM que regulaba el periodo gubernamental previo.

El Ejecutivo publicó el decreto supremo con las política generales de Gobierno

El primer eje de la norma prioriza la reducción de la inseguridad ciudadana mediante el combate frontal contra la extorsión y el crimen organizado. Por su parte, la segunda línea de acción plantea disminuir la vulnerabilidad de la población frente a los efectos de futuros desastres naturales.

La tercera reforma del Ejecutivo busca fortalecer el desarrollo integral de las personas a lo largo de sus vidas con énfasis en los servicios de salud. El cuarto componente promueve la productividad nacional junto con la generación de empleo formal para lograr una mayor integración de los territorios.

El pilar quinto y final del plan oficializado se enfoca en consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho en las entidades del sector público. Con este propósito, la norma incentiva el diálogo social efectivo y la transparencia en la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Luis Galarreta expuso Política General de Gobierno

Antes de esta publicación oficial, Luis Galarreta expuso el contenido de estas políticas generales ante la Cámara de Diputados del Congreso el 20 de agosto de 2026. Durante aquella sesión de debate, el primer ministro acudió acompañado por todos los integrantes de su gabinete ministerial en pleno.

En el Parlamento, el jefe del gabinete ministerial remarcó que la actual administración busca impulsar reformas estructurales que pongan al Estado al servicio del ciudadano. De este modo, el dispositivo legal publicado formaliza los compromisos políticos que el Ejecutivo asumió previamente ante el legislativo.