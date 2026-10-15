El Perú fue elegido para asumir, junto con Canadá, la Copresidencia del Foro Internacional del Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (IFT, por sus siglas en inglés), un espacio que reúne a países y organismos internacionales para fortalecer la transparencia y mejorar la medición de los recursos destinados al desarrollo sostenible.

La elección se realizó durante la III Asamblea General del Foro, celebrada por primera vez en América Latina, en Lima, los días 13 y 14 de octubre, con la participación de más de 40 delegaciones internacionales. El Perú representará a los países duales —aquellos que reciben y también ofrecen cooperación internacional—, mientras que Canadá representará a los países cooperantes durante el periodo 2027-2028, señala el comunicado de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Desde la copresidencia, el Perú, en representación de los países duales, buscará impulsar una mayor transparencia sobre el financiamiento internacional, promover la buena gestión de datos con la finalidad de identificar necesidades, orientar recursos y mejorar las decisiones en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

LEE TAMBIÉN: Keiko Fujimori anuncia coordinación con Delcy Rodríguez para expulsar a venezolanos indocumentados del Perú

Este compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas acompaña también el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tres prioridades para una cooperación más efectiva

Durante la presentación de la candidatura, la directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), María Soledad Garagorri Gottfried, expuso tres prioridades: mejorar la calidad y comparabilidad de los datos sobre financiamiento para el desarrollo sostenible, promover su uso para orientar decisiones y fortalecer la participación de los países en desarrollo, especialmente de América Latina y el Caribe.

“Queremos transformar los datos en conocimiento y el conocimiento en mejores decisiones”, señaló la titular de la APCI durante su intervención ante el Foro.

La elección permitirá al Perú aportar su experiencia como país que recibe cooperación internacional para contribuir al cierre de brechas y, al mismo tiempo, comparte conocimientos y buenas prácticas mediante la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular. El país reporta información a la plataforma TOSSD desde el año 2022.

El encuentro, coorganizado por la APCI, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Foro Internacional del TOSSD (IFT), se realizó por primera vez en América Latina desde su creación en el año 2024. Fue inaugurado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eric Anderson Machado y la directora ejecutiva de la APCI.

Como parte de la agenda del Foro Internacional del TOSSD (IFT), la APCI sostuvo cuatro reuniones bilaterales con representantes de Uruguay, España, Indonesia y Türkiye, con el propósito de fortalecer los vínculos de cooperación internacional, intercambiar experiencias e identificar oportunidades de colaboración en áreas de interés común.

Asimismo, la APCI presentó su Mapa de Cooperación Técnica Internacional (CTI), herramienta que facilita el acceso y la visualización de información sobre la cooperación internacional en el Perú, contribuyendo a una gestión más transparente y basada en evidencia.

Durante las jornadas se abordaron temas como el uso de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el análisis de datos, la medición de los recursos destinados al desarrollo y el fortalecimiento de los reportes sobre Cooperación Triangular.