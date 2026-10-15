El Perú y Canadá fueron seleccionados tras una elección realizada en Lima con la participación de más de 40 delegaciones internacionales. (Foto: APCI)
El Perú y Canadá fueron seleccionados tras una elección realizada en Lima con la participación de más de 40 delegaciones internacionales. (Foto: APCI)
Por Redacción EC

El Perú fue elegido para asumir, junto con Canadá, la Copresidencia del Foro Internacional del Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (IFT, por sus siglas en inglés), un espacio que reúne a países y organismos internacionales para fortalecer la transparencia y mejorar la medición de los recursos destinados al desarrollo sostenible.

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