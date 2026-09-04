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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el Perú la próxima semana para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, en el marco de una gira por tres países de la región.

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