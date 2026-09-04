El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el Perú la próxima semana para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, en el marco de una gira por tres países de la región.

La visita fue confirmada este viernes por la Embajada de Estados Unidos en el Perú, que difundió una declaración de prensa del Departamento de Estado estadounidense.

Rubio llegará a Lima como parte de un viaje que realizará del 8 al 10 de septiembre a Colombia, Ecuador y Perú para fortalecer las asociaciones de Estados Unidos en la región.

El secretario de Estado Marco Rubio @SecRubio viajará a Perú Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región.



Más sobre la visita:https://t.co/WDcdO9Alry — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) September 4, 2026

El secretario de Estado se reunirá con Fujimori Higuchi para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y las oportunidades de estrechar las relaciones comerciales entre ambos países.

Rubio también viajará a Colombia, donde se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y abordará, entre otros temas, el apoyo de Estados Unidos a la respuesta ante el terremoto registrado en ese país. En Ecuador, sostendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

“Durante el viaje, el Secretario reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático”, se lee en la declaración de prensa suscrita por Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

En su cuenta de X (antes Twitter), el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó la próxima llegada de Rubio al país.

“Uno de los grandes líderes de la administración de Donald Trump, Marco Rubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación”, escribió.

Uno de los grandes líderes de la administración de @POTUS Trump, @SecRubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra… https://t.co/bcvtMKjHle — Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 4, 2026

El impacto y la importancia

En declaraciones a El Comercio, los excancilleres Carlos Pareja y Hugo de Zela, así como el internacionalista Francisco Belaunde, destacaron la importancia de la visita de Rubio al Perú y coincidieron en que esta refleja el interés del Gobierno de Donald Trump por fortalecer sus vínculos con el país, tanto en materia comercial como en la lucha contra la criminalidad transnacional.

Bajo la lectura de Pareja, la visita “es un claro mensaje” hacia las organizaciones criminales transnacionales de que no podrán extender sus redes sobre los países de la región.

El exministro detalló, además, que la visita se venía gestando desde su gestión al frente de la cancillería y que su concreción en el Perú y Colombia responde, entre otros factores, a que ambos gobiernos se están afianzando y mantienen una mayor cercanía con Washington.

“El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, siempre ha tenido interés en que venga el el secretario de Estado. Obviamente, es más lógico, más natural, que venga al inicio de un gobierno”, manifestó.

Finalmente, señaló que, además de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la visita de Rubio será fundamental para reforzar los lazos en materia comercial y económica.

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A su turno, el excanciller Hugo de Zela situó la visita de Rubio dentro de un renovado interés de Estados Unidos por América Latina. Según explicó, una de las principales preocupaciones de Washington en la región es la seguridad, particularmente la migración y el tráfico de drogas.

De Zela señaló que, en ese contexto, Estados Unidos busca una cooperación más estrecha con los países latinoamericanos. En el caso peruano, mencionó como uno de los temas centrales el intercambio de inteligencia y el trabajo conjunto para combatir el narcotráfico.

Para el exministro, otros temas que podrían formar parte de la agenda de Rubio en su reunión con Fujimori serían la ayuda estadounidense frente a los efectos del fenómeno de El Niño y el incremento del comercio bilateral. “El principal mercado de exportaciones del Perú es el mercado norteamericano. Entonces, para nosotros ese es un tema esencial que hay que conversar y discutir, sobre todo por el tema de los aranceles. El Perú necesita que haya aranceles que nos permitan ser competitivos en el en el en el mercado norteamericano”, subrayó.

En el plano internacional, De Zela consideró que la visita constituye una demostración de que la administración de Donald Trump considera al Perú un aliado y un país con el que busca mantener relaciones cercanas.

“Es un viaje solamente a tres países, Estados Unidos considera que el Perú es un país aliado, es un país con el cual definitivamente vale la pena tener relaciones especiales, relaciones este cercanas [...] En síntesis, el mensaje es que el Perú es importante, el Perú es un país que quieren tener cerca y por eso una autoridad tan alta como el secretario de Estado viaja para decirlo en vivo y en directo ”, resaltó.

Finalmente, De Zela consideró que el viaje se concretó en el Gobierno de Fujimori porque existe una mayor coincidencia entre la actual mandataria y el presidente norteamericano. También recordó que la visita de un secretario de Estado requiere planificación y no responde a una decisión tomada de manera inmediata.

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Por su parte, Belaunde coincidió en que la visita refleja el renovado interés de Estados Unidos por América Latina, pero puso especial énfasis en la disputa estratégica entre el país norterameriano y China.

Para Belaunde, la llegada de Rubio es “la cereza sobre la torta” de una política estadounidense orientada a reforzar los vínculos con los países latinoamericanos.

Explicó que esa estrategia tiene dos componentes principales: la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el intento de contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Belaunde resaltó, además, que la visita de Rubio se anunciaba desde la gestión de José Jerí y que recién se concretó con Fujimori porque en los últimos meses América Latina se ha convertido en prioridad para Estados Unidos.

“Si ves el plan de seguridad de Estados Unidos que anunciaron a finales del año pasado, América Latina es fundamental en su estrategia”, afirmó.