Gutiérrez habría incurrido en una presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución. (Defensoría del Pueblo)
Gutiérrez habría incurrido en una presunta infracción constitucional de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución. (Defensoría del Pueblo)
Por Redacción EC

La diputada Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori.

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