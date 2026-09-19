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Resumen

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La DP (Defensoría del Pueblo) está que arde justo cuando festeja sus tres décadas. En el 1996 la fundó Alberto Fujimori, por un compromiso de política exterior, sin saber que estaba lanzando un bumerán, pues el defensor Jorge Santisteban, que en paz descanse, se le prendió como si fuera su más furibundo opositor. Desde entonces, la DF agarró ese prestigio de ente metomentodo que se compra pleitos de ciudadanos que acusan al Estado por acción u omisión.

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