Desde Renovación Popular- cuya lista de regidores es encabeza por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga- su personero legal, Fernando Sandoval, refirió que la meta de la agrupación celeste es cubrir el 80% de la totalidad de mesas de votación en la capital. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo 4 de octubre se tiene previsto instalar 26.351 mesas.

Es decir, el partido de López Aliaga buscará tener, al menos, 21.080 personeros.

“Para todos los partidos, tener personeros es la principal medida para cuidar el voto. La defensa del voto es lo más importante, puedes hacer una excelente campaña, pero si no cuidas el voto puede pasar lo que sucedió en la primera vuelta de la última elección general”, manifestó Sandoval en comunicación con El Comercio.

También detalló que desde hace 15 días iniciaron las capacitaciones a los personeros, “tanto de manera virtual como presencial”.

Al ser consultado por este Diario sobre cómo Renovación Popular iba a solventar el despliegue de más de 21 mil militantes y simpatizantes, el alto dirigente del partido celeste evitó responder.

“No le puedo decir, las cifras no las manejo yo. Además, hay todo tipo de personeros, algunos son camiseta, no piden nada y cubren todos sus gastos. Hay otros que sí, que hay que darles un refrigerio. Pero no le puedo decir el detalle”, remarcó.

Somos Perú al 50%

El candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, hizo un llamado, a través de sus redes sociales, para que los ciudadanos que respaldan su postulación se sumen a su equipo de personeros, con el objetivo de asegurar que la voluntad de los electores “sea respetada”.

“El Perú, lamentablemente, tiene un sistema de conteo de votos un poco vulnerable. Quienes hemos participado en estas elecciones hemos visto muchas veces situaciones que no son las que quisiéramos ver. Por eso, es que está esta figura de los personeros, los partidos los usamos para asegurarnos de que nuestro voto sea respetado”, expresó.

En declaraciones a El Comercio, el actual burgomaestre de Surco adelantó que lo ideal para su agrupación es cubrir todas las mesas de sufragio.

“Vamos a tratar de llegar a esa cifra, al momento estamos al 50% [unos 13 mil personeros]”, subrayó.

Bruce remarcó que Somos Perú tiene candidatos a 41 de las 42 alcaldías distritales. “Ellos nos van a ayudar a [cubrir el despliegue de los personeros], porque también están interesados en que el voto a su favor se respete. Nos van a ayudar en cada uno de los distritos a reclutar y a financiar esto”, complementó.

El postulante dijo que respetará los resultados electorales del 4 de octubre, así no gane.

“Cuando uno no gana, le cuesta aceptar los resultados y es natural. Pero si uno ve que la elección ha tenido un desarrollo normal, como demócrata tiene que aceptar el resultado”, finalizó.

Aldo Borrero, presidente de Avanza País- partido por el que postula Francis Allison a la Alcaldía de Lima- indicó que cada postulante distrital “se hará responsable de los personeros en su jurisdicción a todo costo”. “Son ellos quienes tienen el detalle del número de centro de votación y las mesas de sufragio”, manifestó.

Borrero, en comunicación con este Diario, indicó que la agrupación del tren “como demócratas” respetarán los resultados. “El país no soporta más inestabilidad ni acusaciones sin sustento de fraude”,

El secretario general de Organización de Podemos Perú, Luis Gallardo, solamente indicó, ante las interrogantes de El Comercio, que su partido buscará “cubrir todas las mesas que se puedan”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó a este Diario que, hasta el momento, solo se ha acreditado a un personero de mesa para las elecciones en Lima Metropolitana y que este corresponde a Podemos Perú, que lleva al exministro del Interior Daniel Urresti como su candidato al sillón municipal capitalino.

El vocero del JNE, Román Campos, recordó que los partidos políticos tienen hasta 7 días antes de la elección para inscribir a sus personeros de mesa ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). No obstante, hizo un llamado para que no esperen hasta el último momento para hacerlo.

Campos, en diálogo con El Comercio, explicó que las agrupaciones podrán realizar esta inscripción a través de la plataforma Declara Más.

“Recomendamos a las organizaciones políticas que procedan con la inscripción de sus personeros, que lo hagan oportunamente, a fin de que no tengan problemas con el sistema. Es importante que se haga con la debida anticipación”, remarcó.

En la resolución 0243-2020-JNE, que reglamenta la participación de los personeros en los procesos electorales, la entidad electoral estableció que la solicitud de reconocimiento de personeros de los centros de votación se presenta ante los jurados electorales especiales (JEE) “hasta siete días calendario antes de la elección”.

No obstante, la misma norma deja abierta una ventana para que esta inscripción se pueda realizar hasta el mismo día de las elecciones.

“Una vez vencido dicho plazo, los personeros legales pueden acreditar a los personeros de los centros de votación directamente ante los coordinadores que la ODPE haya asignado a tales centros. Asimismo, pueden acreditar a los personeros ante las mesas de sufragio, directamente ante el presidente de la mesa durante el día de la elección correspondiente”, se lee en el referido reglamento.

El punto de vista

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, explicó que los personeros son importantes, “porque son los que hacen la defensa legal del voto el día de las elecciones”. “Garantizan, en nombre de su partido o movimiento regional, que se traduzca la voluntad popular en las urnas y que el conteo se haga de manera adecuada”, agregó.

Tello refirió que los personeros son “garantes” del proceso electoral y que lo ideal sería que los partidos políticos que participan en la elección para la alcaldía de Lima puedan cubrir el 100% de las mesas de sufragio.

“Lo ideal sería que cubran al 100%, pero lo real es que lleguen al 50% o 60% de las mesas”, expresó.

El abogado dijo que ve complicado que se repita el discurso de fraude de las elecciones generales, porque los comicios metropolitanos tienen otras características. Además, que los resultados llegan más rápido y se procesan con celeridad.

Por su parte, el abogado José Manuel Villalobos sostuvo que la presencia de los personeros “es fundamental”, porque garantiza el derecho de los partidos políticos a competir y a reportar incidencias y observaciones el mismo día de los comicios. Agregó que estos pueden estar presentes al momento del conteo de los votos, impugnar y tener una copia del acta.

Explicó que los partidos políticos tienen hasta el mismo día de las elecciones para acreditar a sus personeros de mesa.

“Esto lo hace el personero legal del partido con una hoja donde está su firma y dejan un espacio para poner el nombre y el número de mesa del personero. Y esto se da porque los partidos no logran tener personeros con mucha anticipación. Los van reclutando”, señaló.

En diálogo con El Comercio, Villalobos dijo esperar que la ONPE tome medidas preventivas para que no se repita lo sucedido el 12 de abril durante la primera vuelta de las elecciones generales, cuando el material electoral llegó tarde y hubo mesas de sufragio que abrieron pasado el mediodía.

“Creo que la ONPE ya aprendió la lección y el JNE debe fiscalizar a tiempo, verificar el sábado que en todos los locales esté el material electoral”, subrayó.