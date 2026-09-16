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Resumen

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A menos de tres semanas para las elecciones municipales, los cuatro partidos que lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima alistan a sus comandos de personeros, a fin de cuidar su voto. Estos actores fueron claves en la segunda vuelta de los últimos comicios generales, en los que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo la Presidencia por 49.641 votos sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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