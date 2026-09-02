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Resumen

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Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor de la Municipalidad de Lima, defiende su postulación y señala que el JNE ya ha establecido una postura en Huari que lo favorece frente a los pedidos de exclusión en su contra por “reelección encubierta”. Agregó que ha solicitado que lo inviten a los debates entre los que aspiran a llegar al sillón municipal.

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