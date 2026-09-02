Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor de la Municipalidad de Lima, defiende su postulación y señala que el JNE ya ha establecido una postura en Huari que lo favorece frente a los pedidos de exclusión en su contra por “reelección encubierta”. Agregó que ha solicitado que lo inviten a los debates entre los que aspiran a llegar al sillón municipal.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, criticó que el gobierno de Keiko Fujimori pretenda dejar sin efecto la ley que establece topes a los intereses por préstamos bancarios.

— ¿Cómo quedó su situación en la lista de Renovación Popular, tras la renuncia de Luis Rubio? Todavía hay apelaciones ante el JNE. ¿Eso ya está cerrado?

No, hay una apelación que está pendiente en el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya hay una sentencia vinculante. No sé si las has analizado, en Huari, hubo una sentencia en un caso similar, donde el jurado ya fija una posición. A igual razón, igual derecho, ¿no? Este es un tema muy antiguo, que viene desde el 2018. Y ha habido muchos casos. Conmigo se ha mediatizado el tema.

— Son dos casos distintos. El suyo tiene la particularidad de que ya renunció a la alcaldía de Lima en octubre de 2025. Pero hay casos, también en Renovación Popular, donde alcaldes que están en funciones han hecho dimitir al cabeza de su lista...

En relación con el caso del doctor Rubio, yo he estado 21 días fuera de circulación por un tema personal. Él regresa de China y por una razón personalísima me dice que no continúa. Entonces, yo tengo que armar toda una campaña recién a mi regreso [de Europa]. Me he lanzado otra vez, la quinta campaña al hilo. Pero el espíritu de la ley [que prohíbe la reelección] es justamente que el alcalde en funciones no continúe, como en San Juan de Lurigancho. Ahí, el alcalde abusivamente se ha bajado todos los letreros de Renovación Popular. Mire, Renzo [Reggiardo] podría bajarse también todos los letreros de todos los partidos en las vías metropolitanas, [pero no lo ha hecho]. Es un juego bastante sucio. Ahí se ve el poder de Jesús Maldonado.

— ¿La renuncia de Rubio no fue porque no despegaba en las encuestas? Él tenía 7,5% y usted ahora tiene 16%, según Datum.

Tengo ese apoyo para la angustia de Ipsos y también de Datum, para la angustia de los caviares. Pero el tema ya está largamente zanjado. El jurado ya se ha pronunciado. La idea [de la entrevista] era hablar de propuestas, ¿no?

— ¿Pero no fue un cálculo electoral?

Mira, como te digo, mi plan era otro, mi plan era recuperar mi libertad. Yo viajé a España para abrir un fideicomiso. El alcalde no puede tener un estudio de abogados, que factura en paralelo. El cargo es de dedicación exclusiva y excluyente. Yo tengo un costo, ya había recuperado mi libertad, ya estaba haciendo mi labor privada y bueno, esta foto [la renuncia de Rubio] me cambia todos los planes. En toda la publicidad estaba también Rubio. Hemos tenido que rehacer la campaña, relanzar todo y ese es el caso que he asumido.

— En su plan de gobierno, se menciona que va a invertir S/100 millones para adquirir equipamiento y software para interceptaciones. ¿De dónde van a sacar ese dinero, teniendo en cuenta que la Municipalidad de Lima está endeudada? Esta deuda la adquirieron en su gestión.

Sí, pero tú sabes de finanzas, sabes perfectamente lo que es flujo de caja libre. ¿Cuánta caja libre queda en Lima? Son S/300 millones o S/400 millones por año. Y sobre dinero, porque ningún banco de inversión del mundo da una emisión [de bonos] a 20 años, te va a pedir una ratio, no un uno a uno. Es tres a uno. Es como que compres un auto a 20 años, cualquier banco va a analizar tu flujo de cada a 20 años, ver la cuota, que tú tengas el triple de dinero para pagar esa cuota. Ese es un esquema mundialmente conocido.

— ¿Y cómo funcionará este software? ¿Lo va a manejar la Municipalidad de Lima? ¿Van a trabajar en conjunto con la Policía?

La teoría es esa. La realidad es que la Policía Nacional no tiene equipos de geolocalización. Y los ha comprado la Municipalidad de Lima. Otro tema, el equipo de chuponeo legal tampoco lo tiene la Policía. Yo lo que reclamo con todo respeto a la señora presidenta, le digo que utilice decretos de urgencia, porque estamos en urgencia, están matando a los peruanos todos los días.

Hay tres [sistemas] de inteligencia [en la Municipalidad de Lima] que funcionan hace tiempo. La inteligencia de la Policía, lo que era la PIP, la inteligencia naval y la inteligencia militar. Ahora, Carlos Álvarez se ha integrado al equipo de seguridad de Renovación Popular y Carlos va a ser la persona que maneje el equipo que dejé implementado y que Renzo Reggiardo ha mejorado. Nosotros podemos llegar hasta geolocalizar la llamada extorsiva. Y Carlos Álvarez, con la confianza que se ha ganado por su trayectoria, él mismo va a atender la llamada de la persona que está en pánico. Desde el 1 de enero vamos a darle fuerza, le vamos a meter S/100 millones, terminar el C5 que ya Renzo está por terminar.

— ¿Carlos Álvarez tiene la experiencia para conducir la seguridad de una ciudad de más de 10 millones de habitantes? Ha sido candidato presidencial, pero principalmente actor cómico.

Pero no lo ningunees. Es una persona que tiene más de 1,5 millón de votos, aún con el robo de la ONPE. Carlos Álvarez tiene el aprecio y cariño de la gente. Primero, para que una persona llame y denuncie una extorsión debe tener confianza y Carlos tiene la confianza del Perú. Poca gente tiene eso. Carlos Álvarez con el equipo que tiene gerencia y se va a sumar al equipo que tenemos nosotros de inteligencia policial y naval. El equipo es la base para capturar al “terruco urbano”.

"He pedido por escrito que me inviten al debate, hay precedentes de tenientes alcaldes que han ido", afirmó López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Usted propuso que los serenos tengan armas de fuego. ¿Qué pasos se deben dar antes de concretar esta propuesta? ¿Por ejemplo, la formación de una policía metropolitana?

Cuando hay un problema, tú tienes que ver la solución a corto plazo. Lo que es la sangría y lo que es lo estructural. Lo que ha logrado Renzo, yo lo felicito, ayer [lunes] anunció que la Sucamec le ha dado licencia a EMAPE para portar armas de fuego, para defender a todos los funcionarios de EMAPE que han sido acribillados cuando se han hecho obras en Lima.

— ¿Eso abre la puerta para que los serenos tengan armas?

Exactamente, a igual razón, igual derecho. ¿Por qué los bancos si tienen derecho a tener policía particular con arma de fuego y la ciudad no? El tema de la policía municipal está muy bien, pero demora. Tiene que haber un cambio constitucional que puede tomar dos años [...]

— La bancada de Renovación Popular en el Congreso ha solicitado la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía. ¿Usted comparte esta postura de su partido?

Mira, yo respeto lo que la bancada decide. En Renovación Popular se votan los temas en la bancada y se decide. Puedes cambiar a una persona, pero hay un problema de fondo. Tienes que poner dinero, lo hemos criticado tanto, en vez de darle US$2,000 millones de Petroperú, que dejó Balcázar, eso sigue corriendo, no se ha hecho nada para parar eso. Eso con un decreto de urgencia lo paras, si es que tiene la decisión de romper huevos para hacer tortillas.

— ¿Para solucionar el problema de fondo de la inseguridad, se debe mantener al mismo comando policial que no ha dado resultados?

No, no me entiendes. Estoy yendo a la estructura de la inteligencia de la Policía. A la Policía no le pidas resultados si no tiene equipos de chuponeo legal, de geolocalización, si no tiene ternas para rodear a una banda, no tiene centrales de inteligencia, no tiene equipamientos para el peritaje médico legal, entre otros [...] En la delegación, felizmente, estoy viendo que el policía pueda usar su arma de reglamento sin ir a la cárcel. Hay que devolverle al policía, la seguridad, tranquilidad y orgullo de defender al Perú. Y no lo que han hecho los caviares de destrozar a la Policía Nacional desde hace 20 años.

— En su plan de gobierno también habla de las líneas 3 y 4 del metro de Lima. ¿La municipalidad va a ejecutar estas obras, cuando dependen del MTC?

No me entiendes, el tema es competencia del gobierno central. Queremos ayudar al gobierno central, por ejemplo, para evitar el drama de la línea 2, que no sabemos hasta ahora cuándo va a acabar. ¿Qué pasaba con la línea 2? Pedían por cada tramo de avance una licencia municipal. Entonces, yo digo, para qué está pidiendo licencia por tramo. De una vez se lleva al concejo la autorización [de todo].

—¿Y confía en tener un trabajo cordial con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con quien tuvo una polémica por los trenes?

No hay problema. Al final se ha solucionado, porque en Proinversión hay gente muy decente. El mismo señor Rey ha dicho “yo no voy a ser tan miserable de parar una obra que beneficie a todo Lima Este”.

— ¿Puede la Municipalidad de Lima enviar los trenes a Tacna? ¿No deben firmar una adenda con Call Train? ¿O ha sido un error del alcalde Reggiardo?

No, para nada, no hay ningún error [...] El espíritu de la donación es que ayuda al Perú. Estados Unidos es un socio estratégico para el Perú en muchos sentidos. Tacna ha pedido una locomotora y 10 coches. Si lo puede hacer, amén. ¿Tú crees que el gobernador de California o el gerente general de Call Train se van a oponer a una adenda que diga [trenes pueden ser usados en todo el] territorio peruano en lugar de solo Lima? Yo sí pienso ayudar a Renzo en las relaciones [en EE.UU.] para que esto vuele. Y también he leído que de Juliaca a Puno hay un tráfico infernal. Entonces, ahí también se puede poner una o dos locomotoras.

— La Vía Expresa Sur es una obra que no está concluida. Un año después de que usted la inaugurara, la Municipalidad de Lima recién empezó a construir puentes de concreto. Tampoco hay pases a desnivel. Y tiene cuatro muertos. ¿Por qué el apuro de entregarla bajo esas condiciones?

¿El Comercio ha informado sobre todas las muertes que hay en Lima por accidentes de tráfico?

— El Diario tiene la campaña “No te pases” desde antes de que usted fuera alcalde...

Pero dale con el sesgo, que todas las muertes son la Vía Expresa Sur...

— No dije todas las muertes, sino cuatro muertes...

Pero hablen de todas las muertes en Lima por accidentes de tránsito...

— La pregunta iba por el estado en que entregó la obra...

Mi política es que una obra que ya se puede utilizar, se abre, se abre para que la gente tenga un beneficio y luego seguir toda la tramitología, que en el Perú es bastante compleja. Para tener esos puentes peatonales de concreto, yo dejé dinero. Y también para las transversales [en los cruces de las avenidas principales], que no se han hecho hasta ahora porque la tramitología en el Perú es muy complicada.

— ¿Ha faltado gestión?

En algunos casos, sí. Sí, pero no es culpa de Renzo Reggiardo. Muchas veces el contratista, muchas veces un gerente que no está al nivel.

— El gobierno de Keiko Fujimori ha cumplido hace pocos días un mes. ¿Cómo evalúa su accionar? ¿Si tuviera que ponerle una nota de 0 a 20, cuál sería?

Yo no voy a caer en eso, porque yo no voy a petardear a un gobierno que tiene un mes. No le voy a poner nota todavía. Yo le voy a ayudar y voy a pedirle que se deje ayudar. Pero yo sí esperaba más, francamente, esperaba mucho más mano dura y decretos de urgencia para comprar. [El gobierno] tiene decretos de urgencia y hay urgencia, si te matan a seis personas por día, compras equipos, armas los grupos de inteligencia y comienzas a capturar.

— ¿Es un error esperar la delegación de facultades del Congreso?

Son dos meses, por lo menos [para su tramitación]. En dos meses son 240 muertos más. ¿Por qué [Keiko Fujimori] no utiliza los decretos de urgencia? Dina Boluarte usaba decretos de urgencia, 1, 2,3, entre otros y hacía cosas de urgencia que no eran tan urgentes como ahora. Ahorita que el gobierno tiene todo el soporte popular, yo lo que no quiero es que la señora Fujimori baje el soporte popular. Pero si la gente no tiene una solución a la extorsión [su apoyo] lamentablemente va a bajar. Yo no quiero que baje, un gobierno tiene que ser exitoso y darle resultados a la gente y para eso ha entrado.

El equipo ministerial es de primera. Por fin tenemos a un titular del MTC, que no ha entrado porque tiene licencia de conducir. Rafael Rey con todas las diferencias que yo pueda tener es una persona que sabe su tema, que es honesto y honrado. A mí me interesa que le vaya bien, porque al Perú se viene un Fenómeno de El Niño bien fuerte. Tiene que haber reducción del Estado en menos órdenes de servicio y reducción de ministerios.

— El primer ministro ya ha dicho que no habrá reducción de ministerios...

Es gravísimo, pero ya digamos que no hay reducción de ministerios. Pero hay formas de robarle al Estado, como las órdenes de servicio que yo he sufrido como alcalde, que se tiran la plata en base a contratar al amiguito, al partido, a gente que no va a trabajar y cobra. Eso es una práctica común.

— La solicitud de facultades tiene 66 puntos. Incluye la derogación de la ley que establece topes a las tasas de interés. ¿Renovación Popular va a votar a favor de todo lo que se ha pedido o hay puntos en los que no están de acuerdo?

Mira, ayer [lunes] me he reunido con los ocho senadores [de Renovación Popular], hemos hablado bien claro. Todo lo que se discuta en diputados lo vamos a respetar, pues estamos en una democracia. Pero en el Senado es donde se parte el queque. Entonces, en el Senado sí vamos a incluir lo que consideramos que falta. Hay algunos [puntos] con lo que yo discrepo. Por ejemplo, ponerles tope a las tasas, ya si quieres libérales, no hay problema, pero permite que el Banco de la Nación entre [al mercado de los préstamos] pues.

— ¿Hay otros puntos de la delegación de facultades en los que usted esté en contra? ¿Qué no debe pasar?

En nuestra opinión faltan muchos temas. Falta, por ejemplo, una rápida reforma de la fiscalía y del Poder Judicial. Falta implementar inteligencia. Falta el tema de las cárceles, usar la propuesta de Renovación Popular de crear centros de reclusión para criminales, violadores, funcionarios corruptos, extorsionadores, sicarios, entre otros, en la selva del Perú. En la selva hay zonas donde hay fallas geológicas, ahí se debe instalar al delincuente. Que no tenga acceso a Internet, que no tenga una vida de rey.

— ¿Usted maneja su cuenta en X o tiene un equipo que lo hace?

No, tengo más de ocho personas manejando todas las redes, no solamente X, hay ocho personas manejando...

— ¿Revisa el contenido?

Cuando me da la vida sí, estoy en campaña. Una campaña de tierra es bastante extenuante. Me acuesto, a veces a las 2 a.m. o 3 a.m., porque a esa hora llego a mi casa.

— ¿Por qué tuitea y repostea insultos y agravios en contra de políticos, de la prensa y de periodistas?

Bueno, no te podría [decir], no sé, dime uno, aunque sea pues para poder retirar...

— Por ejemplo, hay un usuario “Marco Antonio” que usted retuitea cuando le dice “rosquete” a Carlos Bruce...

¿Qué yo lo haya retuiteado? No.

— Pero lo está replicando...

Pero es un equipo, a veces reviso y digo “eso bórrenlo”, pero no tengo capacidad de maniobra online. No estoy en tiempo real.

— ¿No hay una directriz general no replicar insultos? Es raro que un candidato a alcalde de Lima opere como un troll en redes.

Es que yo no tengo tiempo para estar en redes. Yo estoy trabajando en tierra. De acá me voy a San Juan de Lurigancho, tenemos otra visita. Ahora mi trabajo, hago muchos más lives y voy preguntando la pregunta de cajón: “¿usted paga cupo o no? Y mi resultado es que ocho de cada diez de la Lima popular están pagando cupo. Habrá cosas que hay que revisar. Pero, por ejemplo, cuando le pusieron “bebita” a Carlos Bruce, yo dije “quítenlo”. Me di cuenta a las 2 a.m., porque yo no tengo tiempo. Pero a mí también me dicen, no sé, reprimido sexual. Yo nunca le he dicho nada a él [Bruce], no lo he tocado.

— ¿Va a ir al debate? ¿Ha hablado con el JNE?

He pedido por escrito que me inviten al debate [...] Hay precedentes y vinculantes donde hay candidatos a teniente alcalde que han ido al debate.