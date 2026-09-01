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Resumen

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Los reflectores se ponen sobre el ministro José Antonio Chang por la designación de la exparlamentaria Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el directorio de la Derrama Magisterial.

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