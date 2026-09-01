Los diputados César Holguín (Ahora Nación), Víctor Piñán (Cívico Obras), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Gina Duarte (Partido del Buen Gobierno) consideraron que el titular del Minedu debe dar explicaciones ante el Congreso por este nombramiento. En contraste, el diputado Marco Pacheco (Fuerza Popular) opinó que “no existe ningún elemento objetivo que acredite una irregularidad”.

La designación de Ramírez fue oficializada, a inicios de agosto, en una resolución ministerial suscrita por Chang y generó cuestionamientos luego de que un informe de Willax TV revelara que ambos habrían coincidido en tres viajes al extranjero antes del nombramiento, entre ellos a Estados Unidos y Panamá.

“Es un hecho grave y que el ministro responder por ello. Hasta el momento, el ministro no ha dicho nada sobre tema. Frente a ello el Congreso debe fiscalizar y ejerza control político ante estas decisiones cuestionables. Internamente definiremos cuál es el mejor mecanismo para que rinda cuentas”, expresó Holguín en diálogo con El Comercio.

En tanto, Piñán remitió un oficio al titular de Educación para solicitar información sobre las razones, criterios y motivaciones que sustentaron la designación.

El documento - al que tuvo acceso este Diario- plantea diez preguntas, entre ellas quién propuso el nombre de Ramírez, si se evaluaron otros perfiles, qué méritos fueron considerados y qué informes técnicos y legales respaldaron la decisión.

El diputado también pidió que Chang precise si coincidió con Ramírez en viajes al extranjero antes de su designación y, de ser así, que detalle las fechas, destinos, motivos y naturaleza de esos viajes. Asimismo, solicitó conocer si existió alguna actividad, reunión, compromiso o circunstancia vinculada con la posterior designación.

En el oficio, Piñán sostiene que “no basta con que una designación sea formalmente válida; también resulta necesario que las circunstancias que la rodearon permitan acreditar que se actuó con absoluta imparcialidad y que no existieron intereses particulares, recomendaciones políticas, relaciones personales o cualquier otra consideración ajena al interés público”.

Además, solicitó que el Ministerio de Educación informe sobre las funciones, periodo de designación, responsabilidades y eventuales beneficios económicos asociados a la representación ante el directorio de la Derrama Magisterial. También pidió conocer si la designación fue evaluada por la Secretaría General, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Oficina de Integridad Institucional u otro órgano competente.

Piñán sostuvo en su documento que los ciudadanos y, particularmente, los maestros del país, tienen derecho a conocer si la decisión respondió exclusivamente a “méritos, experiencia, capacidad e idoneidad”, o si existieron otras circunstancias que influyeron en ella.

Por su parte, Yarrow consideró que lo correcto sería citar al ministro Chang para que explique la designación y evitar que “una cartera tan importante se vea envuelta en un problema de faldas”.

En tanto, la diputada Gina Duarte (Buen Gobierno), por medio de su cuenta de X (antes Twitter), le pidió al presidente de la Comisión de Educación y colega de bancada, Juan Castrejón,que cite a Chang para que “aclare los cuestionamientos”.

Este Diario buscó recoger sin éxito los comentarios de Castrejón.

He solicitado al presidente de la Comisión de Educación, Juan Castrejón, que cite al ministro de Educación para que aclare los cuestionamientos generados a raíz de la designación de la excongresista, Tania Ramírez, ante la Derrama Magisterial.

@D_Magisterial @MineduPeru… pic.twitter.com/mlWbSX0UD4 — Gina Duarte (@ginaduarte_pe) August 31, 2026

A las críticas también se sumó la senadora oficialista Martha Chávez (Fuerza Popular), quien también consideró que Chang debería explicar la designación.

Consultada por RPP sobre si el ministro debía pronunciarse, sostuvo que, aunque la vida privada debe ser respetada, esta puede adquirir relevancia cuando existe una decisión vinculada al ejercicio de un cargo público.

“La vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública, pero en el caso concreto de que hay una designación, yo sí estoy de acuerdo con que debe dar una explicación del caso”, señaló.

Chávez consideró que el pronunciamiento debería partir del propio ministro y no esperar a que el Congreso lo requiera.

“Debería partir de las propias personas. Puede no ser necesario una entrevista, pero sí una declaración. Yo sí creo que merece una explicación inmediata”, afirmó.

En tanto, el diputado Marco Pacheco tuvo una postura discordante: “Hasta el momento, no existe ningún elemento objetivo que acredite una irregularidad. La designación se realizó conforme al marco legal”.

“Las coincidencias migratorias no prueban que hayan influido en el nombramiento. Por ello, actualmente no veo sustento para invitar al ministro”, expresó en declaraciones a El Comercio.

Al cierre de esta publicación, Tania Ramírez renunció al cargo y, mediante una resolución suscrita por el propio Chang, se aceptó esa medida.