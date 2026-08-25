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Resumen

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Alberto Tejada- exministro de Salud y exalcalde de San Borja- postula, bajo el símbolo de Acción Popular a la alcaldía de Lima. El médico lamentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 haya rechazado los pedidos de exclusión de la candidatura de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

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