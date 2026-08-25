Alberto Tejada- exministro de Salud y exalcalde de San Borja- postula, bajo el símbolo de Acción Popular a la alcaldía de Lima. El médico lamentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 haya rechazado los pedidos de exclusión de la candidatura de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

“Lo único que se consolida [con la resolución] son espacios de ilegitimidad. Seguimos sintiendo que en el Perú la forma de ganar es con la política de “Pepe, el vivo”, manifestó en una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

— Según la última encuesta de Datum, usted tiene 4% de intención de voto. ¿Qué propuestas cree que lo pueden llevar a la alcaldía de Lima?

Yo creo que la campaña municipal se va a decidir en los últimos tramos, porque hemos estado inmersos en la elección presidencial. Y hay mucha expectativa de la población sobre el rumbo que va a tomar [el nuevo gobierno] y cómo se va a estabilizar [al país]. Y todavía hay temas no resueltos, como la inseguridad ciudadana. Y hay una gran ansiedad de parte de la población, no se puede resolver todo de la noche a la mañana. Y recién van a comenzar a volcarse a las elecciones municipales. Lima necesita un cambio. Nosotros somos una opción distinta, una opción humanista y con una visión de justicia, de reglas claras y de libertad. Seguridad, salud y calidad de vida son los tres ejes sobre los cuales estamos centrando nuestra propuesta.

— ¿Qué propuestas concretas tiene para los primeros 100 días, si es que llega a ser elegido?

De la potencia hemos pasado a la impotencia respecto a las obras inconclusas. Y yo creo que esto es lo primero que hay que hacer. Si bien lo más sentido en la población es la inseguridad, yo creo que el delito ha migrado del arrebato a la extorsión y esto depende más de la investigación policial, escapa a la competencia [de la municipalidad]. Entonces, el tránsito es lo primero. Esto es algo que sufren los de arriba y los de bajo y lo sufren más los que viven más lejos. Tenemos que devolverle la calidad de tiempo [a los ciudadanos] y [el tráfico] tiene un impacto de S/20,000 millones en el PBI en lo que se refiere al combustible, a las horas perdidas, entre otros.

“La hora de Lima” es nuestro primer proyecto rápido. Y esto significa tener a los buses, a los camiones [de carga pesada] parqueados a la entrada de la ciudad para dejar la vía libre, porque el 70% del parque automotor es privado. Pero hay 100 mil buses circulando y esto requiere de un orden táctico.

— ¿Se debe retomar el pico y placa?

No, no, porque no ha funcionado. Se ha intentado, era racional, pero hecha la ley, hecha la trampa.

— ¿Y qué hará con la Vía Expresa Sur? ¿Qué obras faltan, a su consideración?

En realidad, falta todo. Esta obra se hizo a gran velocidad por el interés del señor López Aliaga de ser presidente. Las obras de López Aliaga todas son inconclusas: la Vía Expresa sur, la Ramiro Prialé y el propio tren, todo quedó a medias. Por eso digo, que hay una suerte de impotencia. Ya hubo dos muertes en la Vías Expresa sur. Y cuando quieres ingresar por la Vía Expresa de Paseo de la República tienen que meterte a Barranco y estás como el cuy que no sabes por dónde seguir.

— ¿Y cuáles sobre las obras que se debe realizar para concluir la Vía Expresa sur?

Todavía los expedientes están en curso. Y si hay una cosa que caracteriza a esta gestión [López Aliaga/Reggiardo] es que todo es un secretismo. Hasta ahora, solo sabemos por el tribunal fiscal que el 24% del crédito de los nonos ha sido gastado.

— ¿Debe haber una reconciliación con la parte técnica? Los expedientes técnicos son importantes para impulsar obras.

Bueno, es que hubo secretismo y modelos no convencionales. En el caso del tren, primero trajeron la carreta, cuando primero van los caballos, ¿no? Se compra el tren y después ven si lo de la autorización [para operar]. Luego, López Aliaga ofreció 10 mil motos, pero solo entregaron 4 mil. Y hay muchas que están malográndose en un almacén. El tema era muy sencillo. Si quieren comprar motos, 80, 100, 200, las que tú quieras, primero se debía contar con presupuesto para conductores que las municipalidades distritales no tienen y también para combustible.

— El JEE Lima Centro 1 declaró improcedentes dos pedidos de exclusión en contra de López Alaga. Pero no analizan el fondo, en el sentido de que puede haber una reelección encubierta, sino la forma. ¿Cómo interpreta usted la resolución?

Lo lamento, porque lo único que se consolida [con la resolución] son espacios de ilegitimidad. Seguimos sintiendo que en el Perú la forma de ganar es con la política de “Pepe, el vivo”. Yo he sido árbitro de fútbol y usted sabe que cuando se hace una norma puede no gustarnos, pero la regla es igual para todos. Entonces, esto no solo es [una reelección] encubierta, sino claramente tendencioso. Es decir, yo pongo a un empleado mío de candidato y luego lo sacó y me pongo yo […]

— ¿Quiénes son los integrantes de su equipo de plan de gobierno?

Tengo sin duda el mejor grupo de regidores que hay en la competencia en este momento. Está, por ejemplo, Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía, también está Paola Lazarte, quien ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones. También está la doctora Becerra, quien ha sido viceministra de Medio Ambiente.

— Si eventualmente fuese elegido alcalde de Lima, ¿quién sería su gerente de seguridad ciudadana?

Todavía lo vamos a evaluar, vamos por partes. Sí creo que el nuevo jefe tiene que ser alguien que concentre la labor de inteligencia con la tecnología. Y no todo se trata de contar con un C5, que lo he escuchado de todo el mundo, sino un centro de respuesta rápida. ¿Qué tiene la policía y que no tiene la municipalidad? ¿Y qué tiene la municipalidad que no tenga la policía? Po ejemplo, la policía tiene los entes operativos y la municipalidad tiene los activos físicos, la data sobre los establecimientos, los comercios formales e informales. También tiene las cámaras y esa data tiene que ser analizada al día. Los mapas [del delito] tienen que ser trasladados a la policía de investigaciones […] A través de las cámaras se puede observar cuándo una persona está haciendo un reglaje, y advertir de situaciones sospechosas. Por ejemplo, los autos con placas clonadas son utilizados para cometer delitos. Hay que tener sensores que nos digan si una placa es clonada o no. No solo para ver si pagó o no una multa.

— López Aliaga ha propuesta darle armas de fuego a los serenos, Bruce, armas no letales, como pistolas eléctricas. ¿Usted está de acuerdo con alguna de estas propuestas?

Mire, en primer lugar, yo creo que la seguridad ciudadana es una competencia que la tiene la Policía. Hay que fortalecer a la policía. Y si hay que hacer una policía municipal, no estoy en desacuerdo. Y si se quiere colocar armas, previa formación, por supuesto y bajo el amparo de la Policía, en buena hora. Yo creo que ahí no está el problema. El problema está en que no trabajan juntos. Yo he estado en tres gobiernos municipales y las reuniones [entre alcaldes y policías] son de cortesía, cada uno dice lo que hará.

— Usted fue ministro de Salud. ¿En una eventual administración municipales, qué hará con la red de salud de la comuna limeña?

Esa es mi mayor ilusión. Yo le voy a poner un nombre SISOL 3.0, el SISOL de ahora es un modelo privado de pago económico, pero que no tiene una supervisión y la calidad […] En San Borja creamos la Clínica de la Familia, donde tengo a Essalud, al Ministerio de Salud y a la municipalidad, todos en el mismo espacio y cada paciente tiene la cobertura que le corresponde. Y la municipalidad está supervisando la operación. No hay eso de que no me dieron cita o que no funciona [tal aparato]. El modelo ya existe y ganó las buenas prácticas de gobierno en el 2021. Creo que ese modelo es perfectamente replicable. Y también queremos establecer las farmacias populares.

— En los últimos años, Acción Popular recibió cuestionamientos por la presencia de “Los Niños” en el Congreso. ¿Usted puede garantizar que, si gana la alcaldía de Lima, no habrá otros “niños” en el Palacio Municipal?

Acción Popular es un partido histórico y como todo partido que tiene 70 años de historia ha tenido cosas buenas y cosas malas, ha tenido dos gobiernos y yo creo en Belaunde como doctrina. Sé que ha habido malas prácticas y malos ejemplos. Yo he ingresado recién hace dos años a militar al partido […] Y existen militantes ilustres, profesionales, pero también, como en toda familia, hay gente con la que no comulgo en sus ideas. Espero que esta situación [la de Los Niños] no se repita y en el concejo habrá mano clara y fuerte contra cualquier persona que se salga de los cánones principales, en el sentido, de que se llega a un cargo para servir y no para servirnos.